Олег Михайлишин — біографія: що відомо про військового зі Львівщини, який загинув на Донеччині

Олег Михайлишин, фото з сімейного архіву

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Щодня українці вшановують хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Серед них — військовий зі Львівщини Олег Михайлишин. Чоловік долучився до війська під час повномасштабного вторгнення. Вже під час служби одружився та став батьком. Втім побути з родиною майже не встиг — Олег загинув на фронті на Донеччині, коли сину Денису було лише 4 місяці.

Про Олега Михайлишина Вільному Радіо розповіла його сестра Христина. Якщо хтось із ваших близьких загинув через війну, і ви хотіли б поділитися історією його життя, ви можете заповнити анкету для рідних та знайомих загиблих або написати нам у Telegram Instagram чи Facebook . Наші журналісти зв’яжуться з вами, щоб розповісти про ваших близьких або знайомих.

Військовий Олег Михайлишин любив математику та пазли

Олег Михайлишин народився 26 липня 1996 року у селі Труханів Сколівського району Львівської області. Ріс веселим, охочим до знань, любив математику.

“Олег на два роки мене молодший, ми росли разом. Я більш спокійна. А він такий, був душею компанії, завжди веселий, завжди за будь-який двіж, з ним ніколи не було нудно. Любив друзями збиратися”, — з усмішкою згадує сестра Христина.

Олег Михайлишин з сестрою Христиною, фото з сімейного архіву

Вона каже, що брат любив головоломки, шукати рішення непростих задач:

“Обожнював складати пазли, складав все то що найскладніше”.

Після школи Олег відслужив строкову службу у Нацгвардії, у 2018 році отримав нагрудний знак “За Доблесну Службу”.

Згодом поїхав до сестри, яка тоді жила за кордоном. Працював на будівництві.

“Але якось йому було некомфортно, незатишно в іншій країні, вирішив їхати додому. У 2021 році повернувся в Україну, працював там. Олег завжди мав сильний характер, дуже хотів завжди жити тільки в селі. До війська долучився у березні 2022”, — розповідає Христина.

Олег Михайлишин воював на Донеччині

Олег Михайлишин служив у 2-й Галицькій бригаді НГУ, де отримав звання молодшого сержанта. Олег вдосконалювався і розвивався у військовій справі. Разом зі своїм підрозділом під час відкритої війни брав участь у боях поблизу Марʼїнки на Донеччині.

Олег Михайлишин з дружиною Наталією, фото з сімейного архіву

Побачитись з родиною вдавалося лише під час нетривалих відпусток. В один з таких приїздів додому Олег зустріне і ту, з ким створить свою родину. У компанії друзів він познайомився з Наталією. 15 липня 2023 закохані побратися. Наприкінці 2024 року у пари народився син Денис.

“Дуже зворушливо, що під час народження сина Олегу вдалося бути поруч, його відпустили зі служби. У Наталії був кесарів розтин, і малого передали одразу йому на руки. Шкода, не встиг набутися з рідними. Коли Олег загинув, сину було 4 місяці”, — каже Христина.

Олег Михайлишин тримає на руках новонародженого сина, фото з сімейного архіву

В березні 2025 року військового перевели до 14 бригади оперативного призначення НГУ “Червона Калина” 1-го корпусу Азову. Був гранатометником. 14 травня він вирушив на бойове завдання на Покровському напрямку в Донецькій області.

“25 травня прийшла для нас страшна звістка про те, що Олег зник безвісти під час виконання бойового завдання в районі Єлизаветівки Покровського району. Рік ми шукали його, сподівалися, що живий. Досі не віриться, хоча я була на впізнанні. Знаєте, його впізнали за браслетом. Він носив постійно, силіконовий жовто-блакитний браслет на руці. От він так і був на ньому. І ДНК-експертиза, звісно. 16 травня нам сказали про збіг ДНК”, — згадує сестра.

Олега Михайлишина поховали в рідному селі Труханів 23 травня 2026 році

Світла пам’ять полеглому захисникові.