Покровськ на мапі DeepState станом на 18 вересня

Російські загарбники продовжують наступальну операцію на Покровському напрямку, концентруючи там найбільшу кількість штурмів з усіх напрямків Донеччини. Росіяни щоденно намагаються рухатися у бік Донецької траси (М-30), аби перерізати її та унеможливити постачання Сил оборони.

Про це в ефірі Армія TV розповів офіцер відділення комунікацій 155 окремої механізованої бригади Артем Прибильнов.

Росіяни продовжують використовувати тактику інфільтрації, тобто просуваються малими групами, оминаючи українські оборонні рубежі. Штурмів останніми днями на Покровському напрямку побільшало, кажуть у 155-й бригаді, російську піхоту прикривають артилерія та дрони.

“Якщо брати 90% випадків, які мені траплялися, в основному ворог намагається дуже легкою піхотою просуватися. Це якось дійсно схоже на якийсь американський футбол, де противник намагається зробити якийсь тачдаун (заробити очки на території суперника, — ред.). Тобто, захопити якийсь підвал, там накопичитися, зберегти особовий склад, щоб надалі інфільтруватися далі”, — розповів офіцер відділення комунікацій 155 ОМБр Артем Прибильнов.

Він зазначив, що росіяни “часто йдуть без касок і бронежилетів”. Їхнім пріоритетом залишається максимальна швидкість пересування.

Нагадаємо, у серпні 2025 року українські військові відновили контроль над 58 кв. км території, тимчасово окупованої російськими загарбниками. Останні планували оточити українські підрозділи та здійснити прорив у районі Покровсько-Мирноградської агломерації, однак Сили оборони не дали цього досягнути.