Де купити чашку й термочашку про Донецьку область

Фото: Вільне Радіо

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У колекції мерчу «Я — Донеччина» від Вільного Радіо є керамічні чашки та термочашки з графікою про область, Маріуполь, степ, Приазов’я і шахтарський край. Це речі для щоденного використання або подарунок людині, для якої Донеччина — дім, досвід чи важлива частина родинної історії.

Чашки з образами Донеччини

Чашка «Шахтарська Донеччина» коштує 700 грн. На ній — графіка, присвячена промисловому образу області, її шахтам і містам, які розвивалися навколо видобутку вугілля.

Чашка «Приазовська Донеччина» — ще одна модель за 700 грн. Вона звертається до приазовської частини регіону та нагадує про українське Приазов’я.

Чашка «Приазовська Донеччина». Фото: Вільне Радіо

Чашка «Степова Донеччина» також коштує 700 грн. У дизайні використані візуальні мотиви, пов’язані зі степовими ландшафтами області.

Чашки про Маріуполь і Донецьку область

Керамічна чашка «Маріуполь — Sea inside» коштує 480 грн. Це модель із назвою міста та морським мотивом — для тих, хто пов’язаний із Маріуполем або хоче зберігати його присутність у щоденних речах.

Чашка «Маріуполь — Sea inside». Фото: Вільне Радіо

Керамічна чашка «Донеччина — Home» коштує 400 грн. На ній розміщений напис Home та графічні елементи, присвячені області. Це найбільш лаконічний варіант у колекції.

Керамічна чашка «Донеччина — Схід», біла коштує 480 грн. Її дизайн поєднує назву області та зображення, які відсилають до різних образів Донеччини.

Чашка з корковим дном і термочашка

Чашка «Донеччина — Home» зі зйомним корковим дном коштує 650 грн. Це керамічна модель із кришкою та знімною корковою основою. Вона підійде для дому або офісу.

Термочашка «Донеччина — Home» коштує 1 310 грн. Це варіант для тих, хто хоче брати напої із собою в дорогу, на роботу чи навчання.

Термочашка «Донеччина — Home». Фото: Вільне Радіо

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Вільне Радіо створює мерч, щоб говорити про Донеччину не лише через обстріли, руйнування та окупацію, а й через її міста, ландшафти, історію та пам’ять людей. Кошти від продажу допомагають редакції працювати незалежно й продовжувати писати про громади області, відновлення, місцеві бюджети, рішення влади та життя людей під час війни.

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