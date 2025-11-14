Данііл Філіпчук, загиблий військовий. Фото: Меморіал героїв

Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Сьогодні згадуємо солдата Данііла Філіпчука із Кам’янського на Дніпропетровщині. Він вступив до війська одразу після повноліття, пройшов відбір до “Азова” та навчання у Великій Британії, а невдовзі вже бився у найгарячіших точках фронту. Загинув Данііл у боях за Бахмут. До свого 19-річчя він не дожив менш як місяць.

Історію життя і загибелі Данііла Філіпчука розповіли у рамках проєкту “Меморіал героїв”.

Чекав свого повноліття, щоб стати до лав ЗСУ

Данііл Філіпчук народився 2 червня 2004 року в Кам’янському на Дніпропетровщині. Тут минули його дитинство і юність. Хлопець навчався у місцевій школі, був активним і цілеспрямованим. Також він досяг значних успіхів у спорті: став чемпіоном Дніпропетровської області з фрі-файту.

З початку повномасштабної війни Данііл мав тверде рішення — піти до армії, щойно йому виповниться 18. Хлопець тренувався, готувався фізично й морально, стежив за бойовою тактикою і мріяв довести, що здатен служити поруч із найкращими.

Щойно досягнувши повноліття, Данііл пройшов відбір до підрозділу “Азов” та вирушив на навчання у Великій Британії. У січні 2023 року він підписав контракт і став солдатом 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ. Хлопець отримав позивний “Боксік” через своє захоплення бойовими мистецтвами.

Бої за Бахмут і пам’ять про наймолодшого загиблого воїна громади

Бойовий шлях Данііла проходив переважно складними ділянками фронту Донеччини. Захисник брав участь у боях за Бахмут — одному з найзапекліших напрямків російсько-української війни.

8 травня 2023 року під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку Данііл “Боксік” Філіпчук дістав смертельного осколкового поранення. Йому було 18 років. За кілька тижнів він мав святкувати день народження.

“Данііл був тим бійцем, який віддавав всі свої сили на захист рідної країни, завжди підтримував бойовий дух хлопців та був прикладом для інших воїнів. У свої 18 років, попри свій юний вік, він був патріотом своєї країни, яку дуже любив, і віддав власне життя задля того, щоб кожного ранку ми прокидалися і відчували себе вільними! Він не мав своєї сім’ї та дітей, хоча планів на майбутнє було багато”, — написали про Данііла у зверненні на підтримку петиції про надання йому звання Героя України.

Поховали Данііла у рідному Кам’янському. Він став наймолодшим загиблим захисником міста за час повномасштабної війни.

За місяць після загибелі, 11 серпня 2023 року, його посмертно нагородили орденом “За мужність” III ступеня.

У Данііла залишилися мама і маленька сестра.

Вічна пам’ять.