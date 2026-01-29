Чемпіонат Італії з футболу: відомі нові деталі реконструкції культового стадіону «Сан-Сіро»

Минулого року два відомі міланські гранди — «Інтер» та «Мілан» — досягли угоди щодо спільного викупу та подальшої реконструкції легендарної арени «Сан-Сіро». Передбачається, що чемпіонат Італії з футболу отримає надсучасний стадіон вже до 2031 року.

Вартість купівлі склала 197 млн євро. Ще близько 1,3 млрд доведеться витратити на будівництво, але потенційні прибутки від експлуатації об’єкта та розвитку інфраструктури більш ніж компенсують ці інвестиції в довгостроковій перспективі.

Річ у тім, що «Сан-Сіро» планують вивести за межі суто футбольного об’єкта. Натомість з нього хочуть зробити міський культурний центр, що працюватиме постійно, а не тільки в дні проведення матчів чемпіонату Італії з футболу. Так, на території арени планується побудувати музеї, магазини та офіси, а також проводити туристичні екскурсії та великі концерти.

Серед останніх цікавих деталей також стало відомо про проєкт створення на стадіоні прозорого тунелю. Він передбачається під трибунами, звідки команди виходять на поле. Подібне рішення вже застосували на домашніх аренах «Манчестер Сіті» та «Тоттенгему». Побачити улюблених гравців на відстані простягнутої руки зможуть всі вболівальники, що придбали ексклюзивні квитки у ресторан або VIP-номер.

Станом на зараз кожна з двох команд отримує приблизно 80 млн євро прибутку від «Сан-Сіро» щороку — сюди входять білети, абонементи, VIP- та бізнес-ложі. За попередніми підрахунками, реконструкція може потенційно збільшити доходи для клубів до 180 млн євро на рік.

Турнірна таблиця італійської Серії А: «Інтер» і «Мілан» у лідерах

На екваторі сезону турнірна таблиця італійської Серії А демонструє домінування міланських клубів. Станом на 19 турів перша пʼятірка виглядає наступним чином:

«Інтер» — 43 очка. «Мілан» — 40 очок. «Наполі» — 39 очок. «Рома» — 39 очок. «Ювентус» — 36 очок.

Абсолютним рекордсменом за кількістю завойованих скудетто є туринський «Ювентус». На рахунку «старої синьйори» 36 титулів чемпіона. Наступними йдуть якраз «Інтернаціонале» та «Мілан». Ці клуби очолювали турнірну таблицю італійської Серії А 20 та 19 разів відповідно.

Чинним чемпіоном турніру є «Наполі». Загалом в активі клубу є 4 скудетто. І цього року неаполітанці вочевидь будуть намагатися захистити титул та поповнити скарбничку пʼятим кубком.

Автор ua-football: Олександр Риженко – https://twitter.com/Theryzhenko