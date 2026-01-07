Застосунок "Резерв+". Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Тепер у застосунку “Резерв+” користувачі можуть увімкнути сповіщення про те, що ТЦК та СП надіслав паперову повістку поштою. За задумом, це допоможе військовозобов’язаним бути в курсі свого статусу, уникнути непорозумінь та підготуватись.

Про це повідомили у Міноборони.

Там наголосили, що сповіщення через “Резерв+” — не повістка, а виключно інформаційне повідомлення. Його отримання або прочитання не вважається врученням повістки.

Також у відомстві зауважили:

функція добровільна — користувач може увімкнути або вимкнути її в меню застосунку за власним бажанням;

⁠у сповіщенні зазначені дата і час, коли треба з’явитись до ТЦК та СП; ⁠

порядок надсилання повісток не змінився: вони, як і раніше, друкуються в паперовому вигляді та доставляються Укрпоштою.

“Ця функція допоможе військовозобов’язаним бути в курсі свого статусу, уникнути непорозумінь та підготуватись до отримання рекомендованого листа через Укрпошту”, — пояснили розробники.

Серед іншого, у Міноборони анонсували, що протягом цього кварталу у “Резерв+” стануть доступні сповіщення про взяття на облік, зняття з обліку, виключення з обліку й скасування відстрочки.

Нагадаємо, військові, які мають додаток “Армія+” на смартфоні, відтепер можуть користуватися послугами відділень “Нової пошти” у прифронтових регіонах, зокрема на Донеччині, за пільговим тарифом — одна гривня.