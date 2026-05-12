Де лінія фронту у Донецькій області на 12 травня 2026 року: зведення ЗСУ, ОВА та поліції

Наслідки російських атак у Донецькій області, 11 травня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

Більш як 1 тисячу ударів завдали війська країни-агресорки по житлових кварталах та лінії фронту підконтрольної частини Донецької області. Жертвами цих атак стали девʼятеро людей, з яких троє загинули, решта — дістали поранень. Окупанти били, зокрема по Добропіллю, Миколаївці та Дружківці. Як минула доба 11 травня у регіоні — читайте далі.

Які міста та села атакували росіяни у Донецькій області за 11 травня

Упродовж минулої доби під вогнем військ країни-агресорки були загалом 11 населених пунктів, пишуть у поліції Донеччини. Так, окупанти били по Добропіллю, Дружківці, Костянтинівці, Краматорську, Миколаївці, Слов’янську, Біленькому, Красноторці, Олексієво-Дружківці, Ясногірці та Сидоровому.

Усього загарбники атакували житлові квартали та лінію фронту підконтрольної уряду України частини Донеччини 1 033 рази. Руйнувань зазнали девʼять цивільних обʼєктів, з яких два — домівки.

Зокрема, Добропілля російські війська атакували FPV-дронами — загинула людина, ще четверо дістали поранень. По Миколаївці били з РСЗВ – загинули ще 2 мирних мешканців. Окупанти пошкодили цех.

Також двоє людей дістали травм через влучання FPV-дронів у Дружківці.

Під час атаки безпілотників у Слов’янську пошкоджень зазнав приватний будинок та цивільний автомобіль, а у Краматорську – АЗС та ще одна автівка.

Окрім цього, через російський обстріл в Сидоровому постраждав обʼєкт інфраструктури.

У селищі Красноторка пошкоджень зазнав приватний будинок, а в Олексієво-Дружківці – цивільний автомобіль.

Ситуація на фронтах Донецької області

На Лиманському напрямку російські війська 17 разів намагалися вклинитися в українську оборону, пишуть у Генштабі ЗСУ. Так, окупанти атакували у районах Лимана, Дробишевого, Зарічного, Озерного та Ставків.

На Слов’янському напрямку загарбники дев’ять разів проводили штурми у районах Різниківки, Кривої Луки та Закітного.

На Краматорському напрямку окупанти упродовж минулої доби не наступали. Однак на Костянтинівському напрямку вони 16 разів атакували поблизу Плещіївки, Костянтинівки, Іллінівки, Іванопілля, Новопавлівки, Торецького та Кучерів Яру.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 32 штурми агресора у районах Родинського, Новоолександрівки, Гришиного, Білицького, Покровська, Котлиного, Удачного, Муравки, Новопідгородного, Молодецького та в напрямку Новопавлівки.

Нагадаємо, з моменту оголошеного Росією “перемирʼя” окупанти посилили атаки на позиції ЗСУ ударними дронами типу “Молнія”. Збільшення їхньої кількості фіксують, зокрема на Лиманському напрямку. Загарбники не дотримуються “режиму тиші”.