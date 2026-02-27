Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Підтримайте Вільне Радіо
До чотирьох місяців може тривати експертиза біозразків, які надають родичі зниклих безвісти на Донеччині. Процес дослідження залежить від складності об’єктів та завантаженості експертів. Працювати фахівцям доводиться навіть у вихідні дні.
Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з відповіді на інформаційний запит до Головного управління Нацполіції в Донецькій області.
Як повідомили у поліції Донеччини, максимальний термін виконання судової молекулярно-генетичної експертизи наразі становить чотири місяці. Мінімальний час, за який можуть надати результати — два тижні.
Тривалість дослідження залежить від двох основних факторів:
Аби пришвидшити процес, експертів залучають до роботи за спеціальним графіком, зокрема й у вихідні дні.
ДНК-експертиза (молекулярно-генетична експертиза) — це лабораторне дослідження біологічного матеріалу (кров, волосся, слина тощо), яке дозволяє встановити генетичний зв’язок між людьми. У випадку зниклих безвісти експерти проводять цю процедуру, щоб ідентифікувати людину на підставі порівняння зразків ДНК від родичів.
Попри те, що запити подаються до поліції Донеччини, самі лабораторії розташовані в іншому регіоні через безпекову ситуацію та технічні потреби. Дослідження проводять експерти відділу біологічних досліджень Донецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру (НДЕКЦ) МВС, які працюють на базі лабораторії Дніпропетровського НДЕКЦ. Загалом до проведення експертиз залучені 19 судових експертів.
Якщо ви розшукуєте близьку людину, яка зникла в зоні бойових дій або на окупованій території, першим кроком є звернення до поліції із заявою про зникнення особи, після чого слідчі мають надати постанову на відбір.
Раніше ми розповідали про те, перед якими труднощами постають родичі зниклих безвісти у пошуках близьких та якої підтримки їм бракує від