Принцеса несе одне з дитинчат. Фото: Подільський зоопарк

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У Подільському зоопарку Вінниці з’явилося на світ потомство леопардів: це дитинчата пантери Принца та леопардки Принцеси, евакуйованих із Донеччини навесні 2024 року.

Про це повідомили у пресслужбі Подільського зоопарку, а також у виданні Vinbazar.

На світ з’явилися двоє дитинчат — хлопчик і дівчинка. Як і батько, вони мають темне забарвлення шерсті. Зараз вони вже бачать і реагують на звуки. У сонячну погоду вони виходять із самкою до відкритого вольєра. Директор зоопарку Євгеній Ткачик зазначив, що малюки починають проявляти характер і не завжди слухаються матір.

“Новонароджені тварини та їхня мати почуваються добре. Самка отримує належне харчування. Під час лактації її потреба в м’ясі збільшується удвічі — до восьми кілограмів на добу”, — зазначив Євгеній Ткачик.

Додатково він заявив, що грудне вигодовування триватиме до трьох місяців — увесь цей час малюки перебуватимуть під наглядом фахівців. Батька потомства з міркувань безпеки тримають в окремому вольєрі: возз’єднати родину планують восени, коли дитинчата підростуть.

Самця та самку до відкритого вольєра поки що випускають по черзі — пріоритет мають мати з малюками, яким необхідні свіже повітря та сонячне світло.

Кошенята з’явилися на світ близько одного місяця тому, заявив директор зоопарку в коментарі для Vinbazar. Їх готують до вакцинації, а імен ще не вибрали. Коли дитинчата підростуть та змужніють, їх планують обміняти на тварин з інших зоопарків.

Нагадаємо, раніше Вільне Радіо розповідало історію сестер-левиць Луни та Плюші, які також жили на Донеччині до повномасштабного вторгнення. Влітку 2022-го їх евакуювали, а після лікування й реабілітації вони знайшли прихисток у Шотландії.