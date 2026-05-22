Перевезення тварин. Ілюстративне фото: Лиманська міська військова адміністрація

Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) запустив програму фінансової підтримки для домогосподарств із громад, де оголосили обов’язкову або часткову евакуацію. Людям пропонують кошти на перевезення худоби, сільськогосподарського обладнання та іншого майна.

Про це повідомили у пресслужбі МКЧХ.

На евакуацію можна отримати допомогу в розмірі до 65 тисяч гривень. Гроші призначені для покриття витрат на перевезення тварин, агрообладнання та майна, а також на подальше утримання після переїзду.

Виплати Червоний Хрест проводитиме у два етапи, зазначили в умовах програми. Першу частину нададуть для покриття витрат на транспортування, другу — після підтвердження переїзду чеками або розписками. Вона має компенсувати витрати на корм, ветеринарні послуги чи облаштування приміщень після евакуації.

Звернутись за такою допомогою можуть домогосподарства, які займаються дрібним фермерством або самозайнятістю та мають обмежені ресурси. Також місячний дохід не повинен перевищувати 13 000 грн на одну людину.

Для участі необхідно подати паперову реєстраційну форму та пакет документів до місцевої влади:

паспорт заявника (1 сторінка та сторінка з реєстрацією);

ІПН заявника та всіх членів домогосподарства, які проживають разом (для дітей до 18 років — свідоцтво про народження);

реквізити IBAN на ім’я голови домогосподарства (довідка або скрін із банку) — за наявності;

довідки про доходи всіх членів домогосподарства від 18 років (ОК-5/ОК-7 з Дії, Пенсійного фонду або податкової) — за наявності;

довідка про фактичне місце проживання та склад домогосподарства;

довідка ВПО або інші документи, що підтверджують вразливість, — за наявності.

Людей, які хочуть отримати цю допомогу, закликали звертатися за номером: 0 800 300 155, аби отримати додаткові консультації.

У Міжнародному Комітеті Червоного Хреста додатково зазначили, що у програмі можуть брати участь лише ті домогосподарства, які вже знайшли безпечне місце для переміщення худоби чи обладнання. Воно не повинно входити до переліку територій бойових дій або громад, де триває евакуація. Реєстрація у програмі не означає обов’язкове надання допомоги.

