Четверо людей дістали поранень через удари Росії по Дружківці та Степанівці 19 липня

Степанівка та Дружківка на мапі. Фото: DeepState

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19 липня війська країни-агресорки атакували Дружківку та Степанівку. Загалом внаслідок цих атак зазнали поранень четверо людей.

Про це журналістам Вільного Радіо розповіла речниця прокуратури Донеччини Анастасія Мєдвєдєва.

За її даними, о 8:00 російські війська обстріляли село Степанівка Новодонецької громади. Засіб ураження поцілив по автівці. Внаслідок атаки зазнали травм двоє цивільних віком 37 і 42 років. У них діагностували осколкові поранення. Тип засобу ураження встановлюють.

Крім того, об 11:40 російські війська за допомогою FPV-дрону атакували Дружківку. Там мінно-вибухових травм й осколкових поранень зазнали 58-річний чоловік та 53-річна жінка

Анастасія Мєдвєдєва зазначила, що правоохоронці розпочали досудові розслідування за ч. 1 ст. 438 КК — воєнний злочин.

Нагадаємо, 19 липня війська країни-агресорки атакували Словʼянськ. Унаслідок цієї атаки загинули двоє людей. У місті фіксують руйнування цивільної інфраструктури.