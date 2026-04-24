Чому автоцивілка — це основа автострахування, але одного поліса недостатньо

Автоцивілка є обов’язковою страховкою для кожного водія. Цей договір виконує важливу функцію — покриває відповідальність перед іншими учасниками дорожнього руху. Проте підхід до автострахування у сучасних реаліях дещо змінюється. Причиною цього є зростання вартості автомобілів і складність ремонту. Тому поліс ОСЦПВ є необхідною основою для страхового захисту власника авто, але для того, щоб відчувати себе впевнено і повністю фінансово захищеним, цього договору може бути недостатньо.

У чому головна перевага автоцивілки

Поліс ОСЦПВ цінний тим, що захищає власника від значних витрат, якщо він став винуватцем ДТП.

Страхова компанія бере на себе компенсацію збитків постраждалих осіб, зокрема вона оплачує:

ремонт пошкоджених автомобілів;

відшкодування майнових збитків;

покриття витрат на лікування постраждалих.

Завдяки цьому водію не потрібно самостійно оплачувати великі суми, які можуть виникнути після аварії. Тому автоцивілку вважають основою фінансової безпеки на дорозі.

Обмеження по автоцивілці, про які варто знати

Попри очевидні переваги, автоцивілка має важливе обмеження — ліміти відповідальності. Тобто страхова компанія не виплатить більше ніж 250 тис. грн на одного учасника ДТП на ремонт авто та 500 тис. грн — на лікування одного постраждалого.

В окремих випадках цих сум недостатньо для покриття витрат. Це актуально, коли йдеться про:

дорогі сучасні автомобілі;

складні кузовні ремонти;

пошкодження кількох транспортних засобів одночасно.

У таких ситуаціях різницю між фактичними витратами та страховою виплатою доводиться компенсувати винуватцю самостійно.

Ще один важливий момент: автоцивілка не покриває ремонт автомобіля винуватця ДТП. У таких випадках йому варто замислитися про інші види автострахування.

Різновиди автострахування, які можуть захистити автомобіль власника поліса

Для захисту власного транспортного засобу автомобілісти можуть обирати інші види страхування машини (https://arsenal-ic.ua/product/avtostrahuvannya).

Додатковий захист забезпечує поліс КАСКО, який покриває пошкодження авто незалежно від того, хто винен у ДТП.

Договір КАСКО дозволяє отримати компенсацію у випадках:

аварій;

викрадення;

стихійних явищ;

інших непередбачуваних подій.

У сучасних умовах з’являються нові загрози, які не покриваються класичними договорами. Програма «Патронус» від страхової компанії «Арсенал Страхування» (https://arsenal-ic.ua/) дозволяє застрахувати авто від ризиків, пов’язаних із воєнними подіями. Її особливість у тому, що виплати здійснюються, якщо машину було пошкоджено внаслідок падіння уламків ракет, дронів чи дії інших воєнних ризиків.

Як повністю захистити своє авто

У сучасних умовах автоцивілка має стати відправною точкою для побудови повноцінного страхового захисту власного автотранспорту. Поліс ОСЦПВ виконує важливу функцію, однак його можливості обмежені. Оптимальним рішенням стає поєднання кількох страхових програм, які взаємно підсилюють одна одну та покривають широкий спектр ризиків.

У страховій компанії «Арсенал Страхування» клієнтам пропонують:

швидке онлайн-оформлення договорів;

зрозумілі та прозоро прописані умови страхування;

можливість обрати різні програми.

Такий підхід дозволяє водієві сформувати надійний фінансовий захист у реальних дорожніх умовах.