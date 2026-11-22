Фото: MAN’s Set

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Футболка, шкарпетки, білизна чи худі ще недавно сприймалися насамперед як практичні речі. Їх купували через зручність, ціну, матеріал або зовнішній вигляд. Але українські бренди дедалі частіше перетворюють базовий продукт на носій додаткового сенсу — через колаборації, гумор, культурні коди, соціальні ініціативи та благодійні збори.

У результаті звичайна річ може одночасно залишатися повсякденним товаром і ставати частиною певної історії. Саме так працюють тематичні колекції, партнерства з музикантами, військовими підрозділами, громадськими проєктами або іншими локальними брендами.

Один із таких прикладів — український виробник MAN’S SET, для якого основною категорією залишається чоловіча білизна MAN’S SET. Бренд використовує базовий продукт не лише як предмет щоденного гардероба, а й як основу для колаборацій, частина яких має благодійну складову.

Чому базовий продукт зручно наповнювати новими сенсами

У базових речей є одна важлива перевага: вони вже присутні в повсякденному житті людини.

Для того щоб купити футболку або білизну, не потрібно чекати особливого приводу. Це товари, які періодично оновлюють незалежно від моди.

Тому якщо бренд додає до такої речі зрозумілу ідею, покупцеві не потрібно обирати між «корисним» і «символічним». Один продукт може поєднати обидві функції.

Саме на цьому часто й будуються сучасні колаборації.

Гумор допомагає говорити про складні або незручні теми

Чоловіча білизна — хороший приклад категорії, яку традиційна реклама довго подавала або максимально нейтрально, або надто серйозно.

Сучасні бренди дедалі частіше використовують інший підхід: самоіронію, меми, професійний жаргон, культурні відсилання.

Гумор знижує дистанцію між брендом і покупцем. Особливо якщо йдеться про продукт, який людина використовує щодня, але навряд чи хоче читати про нього сухі рекламні формулювання.

Саме тому тематичний принт або влучна назва можуть запам’ятатися сильніше, ніж стандартне повідомлення про «якість тканини» чи «комфортну посадку».

Коли принт стає частиною культурного коду

Найцікавіші колекції працюють не тому, що на тканині просто з’явився малюнок.

Важливо, щоб аудиторія впізнавала контекст.

Це може бути військовий гумор, локальна фраза, персонаж, професійна деталь, музичне посилання або образ, знайомий конкретній спільноті.

Тоді продукт перестає бути просто річчю з принтом. Він стає знаком «для своїх».

Такі речі часто купують не лише через функціональність, а й тому, що вони викликають емоцію або допомагають показати належність до певного середовища.

Як колаборація перетворює товар на інформаційний привід

Для невеликого бренду це особливо важливо.

Звичайний запуск нової моделі рідко стає приводом для публікацій у медіа. Але якщо до проєкту долучається несподіваний партнер, сама історія стає цікавішою.

У результаті бренд отримує одразу кілька каналів комунікації:

власні соцмережі;

аудиторію партнера;

органічні згадки;

публікації в медіа;

реакції блогерів;

обговорення в тематичних спільнотах.

Це дозволяє вийти далеко за межі стандартної товарної реклами.

Коли до колаборації додається суспільна користь

Окремий напрям — партнерства, в яких частина доходу спрямовується на конкретну потребу.

У такому випадку продукт стає частиною механізму допомоги.

Наприклад, у колаборації MAN’S SET із 20-ю окремою бригадою безпілотних систем К-2 частина коштів від продажів тематичної колекції спрямовується на збір для підрозділу.

Тут важлива саме конкретика: не просто абстрактна підтримка, а зрозумілий отримувач і визначена мета збору.

Саме це відрізняє реальну соціальну складову від ситуації, коли військова або благодійна тема використовується лише як елемент реклами.

Чому покупець краще реагує на конкретний механізм допомоги

Фраза «частину коштів передаємо на благодійність» сьогодні вже звучить занадто загально.

Люди хочуть розуміти:

кому саме йдуть кошти;

яку частину продажу спрямовують;

на що збирають;

чи є визначена фінансова мета;

чи можна побачити результат.

Чим простіше бренд пояснює механіку, тим більше довіри викликає сама кампанія.

Це особливо важливо в умовах, коли українці щодня бачать десятки зборів і благодійних ініціатив.

Благодійна колаборація не обов’язково має виглядати «військово»

Соціальна користь може бути вбудована і в продукт із зовсім іншою комунікацією.

Наприклад, у спільному проєкті MAN’S SET і LOVESPACE тема будувалася навколо чоловічого тіла, сексуальності, близькості та прийняття себе. Водночас кампанія мала благодійну складову — збір на українські дрони-перехоплювачі для фонду «Повернись живим».

Це показує, що благодійність не обов’язково повинна визначати візуальний стиль продукту.

Річ може залишатися сміливою, іронічною або навіть провокаційною, але при цьому мати цілком конкретну суспільну мету.

Чому локальні бренди часто працюють із колабораціями сміливіше

Великі міжнародні компанії мають складні процедури погодження та глобальну репутацію, яку потрібно враховувати на десятках ринків.

Локальний бренд може реагувати швидше.

Він краще розуміє місцевий контекст, жарти, події та теми, які зараз хвилюють аудиторію. Тому колаборації можуть бути більш точними й своєчасними.

Для українського ринку це особливо помітно: частина найцікавіших кампаній останніх років виникала саме з локальних подій, зборів, культурних явищ і внутрішнього гумору.

Чи не перетворюється суспільна тема на спосіб продати більше

Такий ризик є завжди.

Бренд може використати актуальну тему лише як декоративний фон. Саме тому аудиторія дедалі уважніше дивиться не на слоган, а на механіку.

Якщо є конкретний отримувач допомоги, зрозумілий внесок із продажу та прозорий результат, користь кампанії можна оцінити.

Якщо ж є лише гучна комунікація без деталей, довіра швидко зникає.

Тому сучасна благодійна колаборація — це не просто хороший дизайн. Це ще й відповідальність за те, що бренд обіцяє аудиторії.

Чому такі речі можуть бути хорошим подарунком

У базового продукту є ще одна проблема: його часто вважають занадто буденним для подарунка.

Колаборації це змінюють.

Звичайні шкарпетки, футболка або білизна з історією сприймаються інакше. Людина дарує не просто практичну річ, а продукт із конкретним контекстом, жартом, символікою або соціальною складовою.

Саме тому тематичні колекції часто добре працюють як подарункові.

Особливо якщо отримувач розуміє відсилання або підтримує ту саму ініціативу.

Що отримує бренд, крім продажів

Очевидно, що колаборація повинна приносити бізнесу комерційний результат. Інакше компанії буде складно продовжувати такі проєкти.

Але ефект не обмежується продажами.

Бренд може отримати:

нову аудиторію;

медійні згадки;

додаткові пошукові запити за назвою;

асоціацію з певною темою;

контент для соцмереж;

нових партнерів;

вищу впізнаваність.

Якщо кампанія має суспільну складову, до цього додається ще й конкретний результат для збору або організації, яку підтримують.

Чому одного вдалого проєкту недостатньо

Найсильніше працюють бренди, для яких такі ініціативи не виглядають випадковими.

Одна колаборація може бути просто цікавим експериментом. Кілька різних проєктів поступово формують характер бренду.

Аудиторія починає розуміти, які теми для нього важливі, з ким він готовий працювати і яку позицію займає.

Саме тому колаборації можуть впливати на бренд значно довше, ніж триває продаж конкретної колекції.

Базова річ може розповідати історію

Повсякденний товар не обов’язково має залишатися безликим.

У руках бренду футболка, шкарпетки чи білизна можуть стати носієм гумору, локального культурного коду, способом підтримати збір або приводом поговорити про тему, яку зазвичай обходять стороною.

Але для цього самої яскравої упаковки недостатньо.

Найкраще такі проєкти працюють тоді, коли за ними є зрозуміла ідея, нормальний продукт і реальна дія.

Саме це й перетворює звичайну базову річ на щось більше, ніж чергову покупку.