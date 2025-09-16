Чому додзвонитися в окупацію стало важче та як тепер безпечно зв’язатися з рідними, колаж: Вільне Радіо

“Пілік-пілік, пілік-пілік — і так може бути хвилину. Просто чекати на з’єднання. А потім якість така, що хай бог милує”, — так описує свої телеграм-дзвінки в окупацію маріупольчанка Надія (ім’я змінено з міркувань безпеки). Вже місяць як загарбники заборонили дзвінки через популярні месенджери, і тепер спілкування з близькими в окупованих Росією містах і селах перетворилося на випробування.

З середини серпня 2025 року відомство загарбників “Роскомнадзор” обмежило можливість дзвінків через низку месенджерів. Обмеження торкнулось і жителів тимчасово окупованої Росією території України.

Раніше, у січні, застосунки Telegram і WhatsApp внесли до реєстру “іноземних месенджерів”, у березні через них заборонили передавати “платіжні документи та особисті дані при наданні послуг” (згідно з минулорічними правками до закону РФ “Про інформацію”, до “іноземних месенджерів” заборонено підключати служби грошових переказів, а структурам, які виконують держзавдання, — пересилати особисту інформацію, інформацію про платежі та банківські рахунки). Аргументують такі обмеження начебто боротьбою з шахраями.

Аби проаналізувати, як ці нововведення вплинули на життя людей в окупації, журналісти Вільного Радіо та Кавун.City об’єднали свої зусилля. На основі інтерв’ю з мешканцями окупованих міст і селищ ми дослідили наслідки заборони дзвінків через популярні месенджери та розглянули альтернативні способи зв’язку.

Російський державний месенджер замість телеграма та сімкарти за російським паспортом

Під час боїв за Маріуполь у місті почалися серйозні проблеми зі зв’язком. Деякий час місцеві не мали ані мобільного покриття, ані інтернету. Зв’язок почав відновлюватися за кілька місяців, коли росіяни окупували місто й почали впроваджувати там зв’язок свого мобільного оператора. Втім, якість з’єднання була сумнівною, розповідає маріупольчанка Надія, яка виїхала з окупації.

“Подзвонити на “Фенікс” (мобільний оператор т. зв. “ДНР” — прим. ред.) з українського номера я не могла, десь в районі (Маріупольському районі, який зазнав менше руйнувань, ніж сам Маріуполь, — ред.) родичі намагались зловити Wi-Fi, щоб написати повідомлення, потім дзвонила на “Фенікс” через застосунки Yolla або Viber out. Ці дзвінки дуже дорогі, а в окупації, аби прийняти дзвінок, доводилось вилізати на гори-пагорби повище, аби зловити зв’язок. Згодом через Telegram, Viber стало краще. Viber заборонили, тепер й інші месенджери”, — розповідає Надія.

У Росії сімкарти продають лише за даними паспорта. На початку окупації Маріуполя у 2022 році їх реєстрували на українські паспорти. У 2025-му з’явилась нова вимога: всі “сімки” “Фенікса” потрібно перереєструвати на паспорти РФ. Але зв’язок з підконтрольною територією України та іншими країнами люди в окупації можуть підтримувати лише через месенджери. Після останнього обмеження функція дзвінків у месенджерах залишається доступною, проте зателефонувати часто не вдається: з’єднання встановлюється довго або розмова обривається.

“У мене в окупації рідні люди. Я дуже сумую і хочу почути їхні голоси. Але, чесно, у мене не вистачає нервів на ці дзвінки. Пів слова чуєш, кілька не чуєш. Так неможливо розмовляти. Просто думаєш, що якщо якесь слово голосом рідної людини почув, то, мабуть, вона в порядку. Але це такий мій самообман. Все спілкування перевели у переписку. Але це не те, не чуєш інтонацій, не бачиш очей, міміки”, — констатує Надія.

Аби не втратити зв’язок з близькими, жінка намагалася встановити російський державний месенджер Max . Втім, це неможливо без ідентифікації.

“Я розумію, що це небезпечно, але в надії на нормальну якість зв’язку хотіла встановити російський месенджер Max. Але там реєстрація тільки через дані російського чи білоруського паспорта”, — каже жінка.

Інша українка, Валентина, яка мешкає у Мелітополі, розповіла, що таки встановила собі месенджер Мах.

“Він, якщо подивитися, дуже схожий на Телеграм, але погано працює, підвисає. А ще кажуть, що його прослуховують. Я не знаю це напевно, але коли розмовляла з донькою, яка мешкає у Києві, і стала розповідати, що бензину в місті немає, зв’язок раптом обірвався. Можливо, це не випадково?” — каже жінка.

За даними активістів руху “Жовта Стрічка”, застосунок дійсно має постійний доступ до мікрофона, камери, контактів, геолокації та особистих файлів. МАХ не вимикається стандартними засобами, активно взаємодіє з root-доступом і використовує jar-файли на рівні системних дозволів — так роблять зазвичай комп’ютерні віруси.

максимальні права адміністратора в системі, які дозволяють повністю керувати пристроєм, встановлювати будь-які програми та змінювати системні файли

архіви Java-програм (Java Archive), які містять усі дані та ресурси, необхідні для запуску Java-додатків

“Усі дані автоматично передаються на сервери, пов’язані з російською платформою VK, яка підконтрольна силовим структурам РФ. Йдеться не просто про збір інформації, а про централізовану цифрову систему контролю”, — йдеться у повідомленні руху Спротиву.

Погано зі зв’язком і на Луганщині, де інтернет взагалі майже недоступний.

На Херсонщині зв’язок вимикають, коли здійснюють перекидання військової техніки, повідомляє Кавун.City.

“Ми майже не чуємо один одного, — каже про батьків в окупації Олена (ім’я змінене) з Херсонщини. — Телеграм працює геть погано, переважно можливість телефонувати просто заблокована. МАХ я не використовую, а іншими способами зідзвонитися вкрай важко. Тому стараємось переписуватись або надсилати голосові — зв’язок в цілому став гірший навіть у порівнянні з тим, що було на початку серпня”.

Російська окупаційна влада нав’язує людям використання свого нового месенджера. Наприклад, на Херсонщині Кремль зобов’язав окупаційні органи влади в обов’язковому порядку перейти на Мах ще в серпні.

Аналогічна ситуація і на інших окупованих територіях.

Для мешканців в окупації перехід на новий месенджер поки що не є обов’язковим.

Як подзвонити в окупацію у 2025 році

Аби мати можливість поговорити з близькими, українці звертаються до VPN, альтернативних програм і браузерів.

“Голосові повідомлення, “кружечки” пишемо. Деякі [повідомлення від рідних] я зберігаю собі. Не тому, що там якась важлива інформація. А просто, щоб можна було переслуховувати рідний голос. Знаєте, я боюсь розповідати, що ще хоч якось працює, аби не заблокували й це, — каже Вільному Радіо маріуполець Іван (ім’я змінено з міркувань безпеки). Після паузи додає: “Через Discord ще можна подзвонити. Буває, навіть кілька хвилин без поміх”.

Жителі окупованих населених пунктів можуть встановити VPN для спілкування з тими, хто живе на підконтрольній українському уряду території або за кордоном. Він дає доступ до заблокованих сайтів і сервісів, а також дозволяє краще захищати свої дані в інтернеті. Серед таких сервісів — Psiphon або Запрєт.

Також можна завантажити інші програми для спілкування замість звичних Telegram або WhatsApp. Ось декілька:

Крім VPN, жителі окупованих територій також можуть використовувати мобільний браузер Ceno, який дозволяє отримати доступ до українських сайтів.

Донедавна ці застосунки не мали попиту серед мешканців окупованих територій, проте дії росіян змушують людей шукати нові більш безпечні і якісні канали комунікації.

Одним із таких став звичайний Google. Його додаток Meet зараз усе частіше використовують українці в окупації, щоб не тільки почути, а і побачити рідних по інший бік лінії фронту.

“Гугл є у кожного, більшість користується цим браузером (Google Chrome, — ред.). Він не потребує додаткового встановлення, спеціальних застосунків. Все, що потрібно, — браузер і інтернет. Якість зв’язку — нормальна, якщо нормальний інтернет. Єдина складність — пояснити своїй літній бабусі, як відповісти, як сконтактувати”, — пояснює Олексій, який мешкає в окупованому Маріуполі.

Як з окупації безпечно спілкуватися з рідними на підконтрольній території

За можливості, варто мати два телефони й російські програми встановлювати лише на один з них — аби убезпечитись від викрадення даних. А також цей телефон можна носити з собою на випадок перевірок від окупантів.

“Є ризик підписуватися на низку пабліків чи каналів зі свого телефона. Якщо є можливість, то краще мати запасний пристрій, на якому можна читати українські пабліки. І на вулицю, де можуть зупинити й перевірити, краще виходити з іншими гаджетами”, — розповідав у коментарі Вільному Радіо керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.