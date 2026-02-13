Чому шкіра обвисає після схуднення та як її підтягнути?

Фото: Freepik

Втрата ваги — це завжди здорова інвестиція в організм, особливо коли йдеться про зниження ризиків серцево-судинних захворювань та діабету. Але іноді радість від досягнутого результату затьмарює інша проблема — в’яла, провисла шкіра. Консультанти Top Beauty Shop часто чують запитання: чи реально повернути їй колишню пружність або доведеться звертатися до хірурга? Розбираємося в причинах та шукаємо рішення.

Як працює шкіра під час набору та втрати ваги?

Шкіра — це не просто оболонка. Вона складається з кількох шарів, де найглибший містить білкові волокна колагену (80% структури) та еластину. Перший відповідає за щільність і міцність, другий — за здатність розтягуватися та повертатися в норму.

Під час вагітності, наприклад, шкіра розтягується поступово протягом дев’яти місяців, а після пологів зазвичай скорочується за кілька місяців. Але якщо тканина перебувала в розтягнутому стані роками (через надлишкову вагу), волокна колагену та еластину пошкоджуються. За даними дослідження Khorshid et al. (2020), у пацієнтів після баріатричної хірургії утворюється менше нового колагену, і його структура слабша порівняно зі здоровою молодою шкірою.

Фактори, що впливають на еластичність шкіри після схуднення

Фактор Вплив на шкіру Тривалість надмірної ваги Чим довше — тим більша втрата еластину та колагену Швидкість схуднення Різка втрата ваги = більше провислої тканини Вік Після 40 років продукція колагену падає на 1% щороку Генетика Визначає індивідуальну реакцію на розтягування УФ-випромінювання Руйнує до 80% колагенових волокон (дані Rittié & Fisher, 2015) Куріння Знижує синтез колагену на 40%, прискорює в’янення

Чи може провисла шкіра створювати проблеми?

Не тільки естетичні. У дослідженні Song et al. (2016) 44% пацієнтів після масивної втрати ваги скаржилися на біль, виразки або інфекції через надлишкову тканину. Інші проблеми:

Фізичний дискомфорт: складки заважають рухатися, натирають під час тренувань

Емоційний стрес: згідно з лонгітюдним дослідженням (2014), самооцінка може знижуватися через незадоволення зовнішністю

Обмеження активності: за даними 2022 року, провисла шкіра заважала займатися спортом у 30% випадків після баріатрії

Природні методи підтягування

1. Силові тренування

Збільшення м’язової маси під шкірою візуально зменшує провисання. Американські рекомендації з фізактивності радять робити силові вправи двічі на тиждень. Хоча прямих досліджень немає, логіка проста: більше м’язів = менше “порожнього простору” під тканиною.

2. Колагенові добавки

Гідролізований колаген (той самий, що в желатині чи костяному бульйоні) може допомогти. У контрольованому дослідженні 2019 року учасники приймали рідкий колаген із вітамінами C, E, біотином та цинком. Через 12 тижнів еластичність, текстура та зволоження шкіри суттєво покращилися.

3. Нутрієнти та гідратація

Шкіра “будується” зсередини:

Білок : амінокислоти пролін, гідроксипролін та гліцин — прямі учасники колагеногенезу

Вітамін C : обов’язковий кофактор для ферменту, що з’єднує колагенові ланцюги. Дослідження Pullar et al. (2017) підтверджує: без аскорбінки синтез колагену неможливий

Омега-3 : за даними Schagen et al. (2012), жирні кислоти з риби та горіхів підвищують еластичність та мають анти-ейдж ефект

Вода : у дослідженні Palma et al. (2015) жінки, які збільшили споживання води, через місяць показали значне покращення гідратації та функції шкіри

Медичні процедури: коли природа не справляється

Бодіконтурінг (хірургія)

Якщо схуднення перевищує 40+ кг, без скальпеля рідко обійтися. Хірург видаляє надлишкову тканину через розрізи, накладає косметичні шви. Види операцій:

Абдомінопластика (живіт)

Підтяжка стегон (медіальна)

Браxiопластика (руки)

Ліфтинг нижньої частини тіла (сідниці, стегна, живіт)

За даними Kitzinger et al. (2016), 87% пацієнтів відзначили покращення якості життя після таких втручань. Але ризики (кровотеча, інфекції, тривале загоєння) залишаються.

Альтернативи: RF та ультразвук

Менш інвазивні методи:

Радіочастотний ліфтинг : інфрачервоне випромінювання + масаж. Не схуднення, а підтяжка невеликих ділянок

HIFU-терапія : за оглядом 2019 року (Fabi et al.), ультразвук безпечний та ефективний для підтяжки шкіри з мінімальними побічками

Ефект не такий драматичний, як від операції, але без шрамів та реабілітації.

Підсумок: терпіння та комплексний підхід

Провисла шкіра після втрати ваги — це нормально, особливо якщо ви скинули понад 20 кг. При невеликих обсягах тканина скоротиться сама за 6–12 місяців. Допоможуть силові вправи, колаген, білкова дієта та зволоження.

Для серйозних випадків розгляньте RF-процедури або консультацію з пластичним хіруром. Головне — не квапитися з рішенням: дайте організму хоча б рік на природне відновлення. Косметика брендів Melume, Rejuran чи Rhea підсилить результат, але чуда не станеться за тиждень.