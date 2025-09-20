Чому варто стати частиною спільноти Вільного Радіо: погляд однодумців

Чому варто підтримати спільноту Вільного Радіо. Колаж: Вільне Радіо

Спільнота Вільного Радіо продовжує набирати однодумців, які прагнуть бачити майбутнє Донецької області мирним та успішним. Її учасники поділилися мотивацією підтримувати команду вотчдогів розвитку Донеччини. Для декого це можливість побачити рідні вулиці бодай в окупації, а для інших — прочитати про найважливіші події дня або запропонувати свої ідеї для текстів. Розповідаємо про учасників нашої спільноти та пропонуємо доєднатися.

Чому однодумці підтримують Вільне Радіо та як долучилися до спільноти

Серед тих, хто щомісячно підтримує Вільне Радіо, — евакуаційний волонтер, краєзнавиця, активісти та посадовці. Усі вони мають різну мотивацію бути частиною нашої команди.

Наприклад, для краєзнавиці Наталі Жукової Вільне Радіо — це “чи не єдине, що її пов’язує з рідним краєм та війною в евакуації, цікаві матеріали, яким можна довіряти, актуальність усіх важливих новин за день та можливість пропонувати теми для роботи журналістам”.

Петро Зубар, який став героєм одного з наших матеріалів, вирішив долучитися до спільноти Вільного Радіо після виходу тексту.

“Мені сподобалася розмова із журналісткою Марією Санатарчук, і для мене важливо, щоб медіа з Донеччини та про Донеччину розвивалися, незважаючи на складні часи. Та й за хорошу журналістику треба платити”, — говорить Петро.

Для волонтера Володимира Жаркого, який займається евакуацією з прифронтових районів, Вільне Радіо — це “ледь не єдиний спосіб побачити дім, Соледар”.

Менеджерка спільноти Вільного Радіо Наталя Тищук, яка теж родом із Соледара, розповіла, що привело її до команди наших однодумців:

“Довіра і вдячність за те, що вони не дають забути про мою Донеччину, щоб її голос звучав, а люди були почуті навіть зараз. А ще — підтримка та навіть страх влади Соледара перед публікаціями Вільного Радіо”.

Ви також можете стати учасником спільноти, щоб підтримати нашу роботу, мати зв’язок із журналістами та пропонувати свої ідеї для матеріалів.

Як долучитися до спільноти Вільного Радіо

Ви можете підтримати нас щомісячною підпискою або разовою підтримкою:

щомісячна підписка дає доступ до закритого чату зі спільнотою однодумців, які підтримують нас регулярно;

разова підтримка дозволяє зробити швидкий внесок.

Якщо бажаєте щомісяця підтримувати нашу команду, оберіть комфортну для себе суму:

Після платежу заповніть форму зворотного зв’язку, яку ми вам надішлемо, та отримайте запрошення в наш закритий чат разом з нашою командою.

Важливо: ми не розділяємо учасників спільноти за сумами щомісячних внесків. Усі отримують однаковий доступ до обміну ідеями та всіх можливостей, які ми плануватимемо в майбутньому.

Для одноразової підтримки перейдіть за цим посиланням та введіть будь-яку суму.

Ми цінуємо кожен внесок для команди з українського Бахмута у відбудову майбутнього мирної української Донеччини, де ми всі прагнемо побувати.