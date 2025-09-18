На вторинному ринку транспорту ризик придбати авто з прихованими проблемами зростає щодня. Використання сервісу CarDetect дозволяє отримати офіційні дані та незалежні звіти, поєднавши державні бази і міжнародні ресурси.

На вторинному ринку транспорту ризик придбати авто з прихованими проблемами зростає щодня. Особливо, коли продавець подає надто привабливу ціну або ухиляється від надання повної інформації. У таких випадках єдиним правильним кроком стане МВС перевірка авто по номеру та додатковий аналіз VIN-коду, щоб уникнути неприємних сюрпризів у майбутньому. Використання сервісу CarDetect дозволяє отримати офіційні дані та незалежні звіти, поєднавши державні бази і міжнародні ресурси.

Чому важлива перевірка авто за номером

Державний номер — це ключ до великої кількості офіційних даних. Через нього можна зʼясувати реєстраційні відомості, історію змін власників, перевірити наявність обтяжень чи участі у ДТП. Сервіс CarDetect надає можливість швидко отримати цю інформацію, використовуючи актуальні бази даних та аналітичні інструменти. Це особливо важливо під час купівлі транспортного засобу з пробігом, коли продавець може навмисне приховати дефекти або юридичні обмеження.

Що дає перевірка по VIN-коду

VIN (Vehicle Identification Number) — унікальний ідентифікаційний код автомобіля, який містить технічні характеристики, дані про виробника та інші важливі відомості. Перевірка по VIN через CarDetect допомагає:

Виявити фактичний рік випуску автомобіля

Зʼясувати комплектацію та модифікацію

Перевірити участь у ДТП за кордоном

Виявити записи про викрадення в міжнародних базах

Перевірити пробіг і дані про техогляди

Порівняння можливостей перевірки

Критерій Перевірка за номером Перевірка по VIN Реєстраційні дані Так Так Технічні характеристики Ні Так Історія ДТП Частково Повна Міжнародні бази викрадень Обмежено Так Дані про сервісне обслуговування Рідко Часто

Переваги використання CarDetect

CarDetect — це сучасний сервіс, який об’єднує дані з МВС, страхових компаній, митних і сервісних організацій, а також міжнародних баз. Переваги включають:

Миттєвий доступ до офіційних і незалежних джерел

Актуальність даних у режимі реального часу

Деталізовані звіти з фото, описом і хронологією

Зручний інтерфейс та можливість збереження результатів

Як провести перевірку

Алгоритм дій простий і зрозумілий:

Отримати номерний знак або VIN-код авто Перейти на сайт CarDetect Ввести дані у форму пошуку Обрати тип перевірки (за номером чи VIN) Отримати детальний звіт

Додаткові поради

Щоб уникнути шахрайства, рекомендується поєднувати обидва види перевірок. Якщо звіт показує розбіжності між фактичними та заявленими даними, варто розглянути інший варіант покупки. Також варто звертати увагу на:

Наявність слідів повторного фарбування кузова

Сумнівний пробіг

Розбіжності у VIN між різними частинами авто

Питання та відповіді

Чи можна виконати перевірку безкоштовно?

Так, базова інформація доступна безкоштовно, але розширені звіти надаються за символічну плату.

Скільки часу займає перевірка?

У середньому від кількох секунд до однієї хвилини.

Чи можу я перевірити іноземний автомобіль?

Так, CarDetect працює з міжнародними базами даних.