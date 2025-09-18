На вторинному ринку транспорту ризик придбати авто з прихованими проблемами зростає щодня. Особливо, коли продавець подає надто привабливу ціну або ухиляється від надання повної інформації. У таких випадках єдиним правильним кроком стане МВС перевірка авто по номеру та додатковий аналіз VIN-коду, щоб уникнути неприємних сюрпризів у майбутньому. Використання сервісу CarDetect дозволяє отримати офіційні дані та незалежні звіти, поєднавши державні бази і міжнародні ресурси.
Державний номер — це ключ до великої кількості офіційних даних. Через нього можна зʼясувати реєстраційні відомості, історію змін власників, перевірити наявність обтяжень чи участі у ДТП. Сервіс CarDetect надає можливість швидко отримати цю інформацію, використовуючи актуальні бази даних та аналітичні інструменти. Це особливо важливо під час купівлі транспортного засобу з пробігом, коли продавець може навмисне приховати дефекти або юридичні обмеження.
VIN (Vehicle Identification Number) — унікальний ідентифікаційний код автомобіля, який містить технічні характеристики, дані про виробника та інші важливі відомості. Перевірка по VIN через CarDetect допомагає:
|Критерій
|Перевірка за номером
|Перевірка по VIN
|Реєстраційні дані
|Так
|Так
|Технічні характеристики
|Ні
|Так
|Історія ДТП
|Частково
|Повна
|Міжнародні бази викрадень
|Обмежено
|Так
|Дані про сервісне обслуговування
|Рідко
|Часто
CarDetect — це сучасний сервіс, який об’єднує дані з МВС, страхових компаній, митних і сервісних організацій, а також міжнародних баз. Переваги включають:
Алгоритм дій простий і зрозумілий:
Щоб уникнути шахрайства, рекомендується поєднувати обидва види перевірок. Якщо звіт показує розбіжності між фактичними та заявленими даними, варто розглянути інший варіант покупки. Також варто звертати увагу на:
Чи можна виконати перевірку безкоштовно?
Так, базова інформація доступна безкоштовно, але розширені звіти надаються за символічну плату.
Скільки часу займає перевірка?
У середньому від кількох секунд до однієї хвилини.
Чи можу я перевірити іноземний автомобіль?
Так, CarDetect працює з міжнародними базами даних.