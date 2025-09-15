Чому “Зелений тариф” – найвигідніший спосіб інвестування у власну енергетику

Якщо ви шукаєте спосіб пасивного заробітку, варто звернути увагу на встановлення сонячних станцій та підписання договору “Зеленого тарифу”. Чому саме СЕС та Зелений тариф, адже це потребує чималих інвестицій? У цій статті ми детально пояснимо переваги такого рішення та що саме ви зможете отримати.
Якщо порівнювати вкладення в сонячну енергетику з іншими фінансовими інструментами, то тут у вас буде значно менше ризиків. Вам не потрібно хвилюватися щодо коливань валют чи того, що відбувається на фондовому ринку. Сонце світить майже щодня, а отже ваша станція стабільно генеруватиме електроенергію та, відповідно, ваш дохід.
Щодо самого “Зеленого тарифу”, то це назва державної програми, згідно з якою, власники СЕС можуть продавати надлишки сонячної енергії у загальну мережу. При цьому у вас буде ваш фіксований тариф, що дозволить вам і заощаджувати на рахунках, і отримувати додатковий заробіток від держави. Основні переваги від “Зеленого тарифу”:
До того ж ви можете розраховувати на менші тарифи на електроенергію, а це додаткова вигода.
Візьмемо для прикладу станцію на 10 кВт, яка може за рік виробляти 11 000 кВт-год. При цьому на ваші потреби йтиме близько 30%, а 70% ви зможете продавати державі. Тариф, який діє на осінь 2025 р. для побутових споживачів становить 4,32 грн/кВт-год. Актуальна ставка по “Зеленому тарифу” без врахування ПДВ становить 8,6433 грн/кВт-год (для частини домогосподарств, але ми беремо цю цифру для розрахунку). Далі рахуємо:
Як бачимо, розмір сумарної вигоди на рік становить 80 809 грн. Звісно, це приблизні прорахунки, адже багато чого залежить від вашої СЕС. Якщо ви хочете отримати точний прорахунок вартості своєї сонячної станції, а також дізнатися більше про вигоди від “Зеленого тарифу”, ви можете звернутися у компанію XOLAR та проконсультуватися.