Чому “Зелений тариф” – найвигідніший спосіб інвестування у власну енергетику

Фото: xolar.com.ua

Якщо ви шукаєте спосіб пасивного заробітку, варто звернути увагу на встановлення сонячних станцій та підписання договору “Зеленого тарифу”. Чому саме СЕС та Зелений тариф, адже це потребує чималих інвестицій? У цій статті ми детально пояснимо переваги такого рішення та що саме ви зможете отримати.

Переваги пасивного доходу за умовами “Зеленого тарифу”

Якщо порівнювати вкладення в сонячну енергетику з іншими фінансовими інструментами, то тут у вас буде значно менше ризиків. Вам не потрібно хвилюватися щодо коливань валют чи того, що відбувається на фондовому ринку. Сонце світить майже щодня, а отже ваша станція стабільно генеруватиме електроенергію та, відповідно, ваш дохід.

Щодо самого “Зеленого тарифу”, то це назва державної програми, згідно з якою, власники СЕС можуть продавати надлишки сонячної енергії у загальну мережу. При цьому у вас буде ваш фіксований тариф, що дозволить вам і заощаджувати на рахунках, і отримувати додатковий заробіток від держави. Основні переваги від “Зеленого тарифу”:

Отримання гарантованих виплат. Держава купуватиме у вас надлишки електроенергії за офіційно призначеним тарифом.

Високий показник рентабельності. Окупність станції (звісно, середній показник) становить від 4 до 6 років.

Тривала перспектива. Сонячні модулі здатні гарантувати роботу протягом 20-25 років, тому ви не тільки зможете повернути усі свої вкладення, а ще й зможете добре заробляти без додаткових зусиль.

Мінімальний ризик. Сонце виробляє безплатну енергію, на неї не впливають ні політичні, ні економічні зміни.

До того ж ви можете розраховувати на менші тарифи на електроенергію, а це додаткова вигода.

Приблизні розрахунки вашої вигоди

Візьмемо для прикладу станцію на 10 кВт, яка може за рік виробляти 11 000 кВт-год. При цьому на ваші потреби йтиме близько 30%, а 70% ви зможете продавати державі. Тариф, який діє на осінь 2025 р. для побутових споживачів становить 4,32 грн/кВт-год. Актуальна ставка по “Зеленому тарифу” без врахування ПДВ становить 8,6433 грн/кВт-год (для частини домогосподарств, але ми беремо цю цифру для розрахунку). Далі рахуємо:

11 000 × 70% = 7700 кВт-год – те, що ви продаєте в мережу.

11 000 × 30% = 3300 кВт-год – те, що йде на самоспоживання.

7700 × 8,6433 = ≈ 66 553 грн/рік – ваш дохід від продажу залишків сонячної електроенергії.

3300 × 4,32 = ≈ 14 256 грн/рік – ваша економія на рахунках.

Як бачимо, розмір сумарної вигоди на рік становить 80 809 грн. Звісно, це приблизні прорахунки, адже багато чого залежить від вашої СЕС. Якщо ви хочете отримати точний прорахунок вартості своєї сонячної станції, а також дізнатися більше про вигоди від “Зеленого тарифу”, ви можете звернутися у компанію XOLAR та проконсультуватися.