Чотири експрацівниці податкової на з Волновахи могли перейти на бік окупантів — у них підозри

Фейкове міністерство так званої "ДНР", яке відповідає за податки. Ілюстративне фото: з російських джерел

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Правоохоронці повідомили про підозри трьом колишнім державним інспекторам і завідувачці сектору з надання адміністративних та інших послуг з Волновахи у державній зраді. За даними слідства, після окупації міста жінки перейшли на бік росіян та влаштувалися до структур так званої “ДНР”. Яке покарання їм загрожує — читайте далі.

Про це повідомили у прокуратурі Донецької області.

За матеріалами справи, до відкритого вторгнення жінки працювали в ГУ Державної податкової служби в Донецькій області. Після захоплення Волновахи вони вирішили не покидати. Вже у 2026-му фігурантки добровільно пройшли співбесіди із представниками російської влади та обійняли псевдопосади місцевих “державних інспекторів податкової інспекції міністерства доходів і зборів “ДНР”.

Згодом цю структуру реформували у так звану “міжрайонну інспекцію федеральної податкової служби”. Жінки, як стверджують слідчі, проводять виїзні податкові перевірки, досліджують бухгалтерські й фінансові документи підприємців, які перереєструвались за російським законодавством. Окрім цього, вони контролюють сплату податків і обов’язкових платежів до бюджету окупаційної адміністрації.

“Таким чином, колишні працівниці української податкової фактично забезпечують роботу податкової системи загарбників. Зібрані кошти використовуються державою-агресором, зокрема, на потреби військ Росії, які здійснюють збройну агресію проти України”, — пояснили у прокуратурі.

Чотирьом фігуранткам заочно повідомили про підозри у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 31-річного мешканця Слов’янська затримали за підозрою у державній зраді. Правоохоронці вважають, що той передавав представнику російської армії інформацію для ударів по українських військових.