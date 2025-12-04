Підтримати
“Чотирилапе поповнення”: у рятувальників Донеччини з’явився кінологічний підрозділ

Богдан Комаровський
У рятувальників Донецької області з’явився новий кінологічний підрозділ. До його складу увійшли дві висококваліфіковані службові собаки. “Чотирилапе поповнення” допоможе надзвичайникам оперативніше рятувати людей у найскладніших ситуаціях.

Про це розповіли у ДСНС Донецької області. 

Новий кінологічний підрозділ, зі слів служби, покликаний підсилити можливості рятувальників оперативно реагувати та рятувати людей у найскладніших надзвичайних ситуаціях. Тепер у його лавах дві висококваліфіковані службові собаки — бельгійська вівчарка малінуа Сінді та німецька вівчарка Навара. 

“Кожна з них пройшла спеціальне, багатоетапне навчання й готова виконувати завдання в найскладніших умовах. В умовах постійних обстрілів та руйнувань цивільної інфраструктури на Донеччині швидке й точне виявлення людей під завалами є критично важливим”, — розповіли надзвичайники. 

У рятувальників Донеччини з’явився кінологічний підрозділ: що про нього відомо
Німецька вівчарка Навара. Фото: ДСНС Донеччини

Вони уточнили, що тварини мають унікальну здатність “фіксувати запах життя” навіть там, де доступ ускладнений або небезпечний. Завдяки роботі “чотирилапих рятувальників” можна значно скоротити час пошуку постраждалих, а отже — збільшити час на порятунок. 

Серед іншого, кінологів залучають до розшуку людей, які зникли в лісових масивах. Так, бельгійська вівчарка малінуа вміє шукати загиблих, а німецька — живих людей. 

У рятувальників Донеччини з’явився кінологічний підрозділ: що про нього відомо
Бельгійська вівчарка малінуа Сінді. Фото: ДСНС Донеччини

“Сінді та Навара тренуються щоденно — саме регулярність занять дозволяє підтримувати високий рівень концентрації, витривалості й готовності до роботи. Їхня праця — неоціненна, а присутність цього підрозділу значно підсилює можливості рятувальників Донеччини”, — резюмували у ДСНС. 

Нагадаємо, лабрадор Кіра, яка допомагає поліції розміновувати Донеччину, отримала відзнаку “Чотирилапий захисник”. У 2023-му собака допомагала шукати вибухівку на деокупованих територіях та блокпостах. 

