У Соледарській громаді стартувало опитування про готовність людей змінити місце проживання. Команда проєкту “Агро-Містечко для ВПО” хоче зрозуміти, що може змотивувати до переїзду та яких умов люди очікують від нового житла. Анкету просять заповнити до 1 жовтня.

Про це повідомляють у Центрі підтримки “Соледар — дорога додому”.

Опитування — частина ініціативи “Агро-Містечко для ВПО”. Ідеться про можливість переїхати до модульних будинків і водночас мати роботу поруч: від мікрофермерства до соціальних сервісів громади. За концепцією проєкту, поселення поєднує житло, робочі місця, навчання та спільні простори — щоб люди не просто “переселилися”, а створили там власний дім.

На території поселення планують відкрити дитячий садочок, мобільний медпункт, ком’юніті-центр і спортивну інфраструктуру.

В анкеті потрібно відповісти на такі запитання:

чи розглядаєте ви участь у проєкті,

яку область для проживання обрали б (серед варіантів — Львівська або Одеська),

ваш вік і стать,

чи маєте ви дітей до 18 років,

який ваш статус зайнятості,

чи належите ви до пільгових категорій.

Також заявників просять вказати ПІБ і контактний телефон — щоб координатори могли дати зворотний зв’язок.

Відповіді допоможуть громаді зрозуміти, в якому форматі помешкань є потреба, доступ до яких медичних послуг необхідний та які вакансії будуть затребуваними.

Заповнити анкету просять до 1 жовтня за цим посиланням.

Із запитаннями та уточненнями можна зателефонувати головному спеціалісту відділу містобудування, архітектури та капітального будівництва Соледарської міської ради Данилу Зеленому: (066)661-34-45, або ж писати на електронну адресу команди проєкту.

