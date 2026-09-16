 Чи хочуть ВПО Костянтинівської громади отримати житло у селі? Місцева влада проводить опитування: як долучитися
Підтримати
RU
Крамничка Підтримати

Чи хочуть ВПО Костянтинівської громади отримати житло у селі? Місцева влада проводить опитування: як долучитися

Богдан Комаровський
Читати російською

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо

Щомісячно Одноразово

У Костянтинівській громаді запустили опитування, аби дізнатися про потребу переселенців у житлі в сільській місцевості. Місцева влада формує попередні списки з тих, хто зможе взяти участь в експериментальному проєкті. Більше про програму та як дати про себе знати, — читайте далі.

Про ініціативу повідомили у Костянтинівській МВА.

Костянтинівська громада бере участь в експериментальному урядовому проєкті “Будиночок в селі”, тож місцевій владі потрібно визначити: чи потребують переселенці таке житло. Тих, хто розглядає таку можливість та відповідає критеріям, — просять  заповнити онлайн-анкету за цим посиланням.

Заповнення форми — не офіційна заява про надання оселі, не створює права та не гарантує його отримання. Надалі житловий фонд громади формуватимуть за механізмом, який визначив Кабмін.

“Робота в напрямку реалізації цього державного проєкту в нашій громаді — це конкретний крок назустріч людям, які сьогодні потребують безпеки, стабільності та можливості почати життя заново. Для мешканців Костянтинівської громади тема дому особливо болюча. Окупант знищив наші вулиці та будинки, і для багатьох питання безпечного прихистку — це значно більше, ніж просто розв’язання побутової проблеми. Це можливість облаштувати життя заново, мати впевненість у завтрашньому дні та відчути турботу рідної громади, де б ви не перебували”, — прокоментував голова Костянтинівської ВА Сергій Горбунов.

Що відомо про проєкт “Будиночок в селі”

“Будиночок у селі” — це неофіційна назва експериментального проєкту, який уряд запустив у червні 2026 року. Ідея доволі проста: громада знаходить у сільській місцевості будинок, викуповує його та передає переселенцям у безоплатне користування. У власність родини нерухомість не переходить — вона залишається громаді та поповнює фонд тимчасового житла. Серед вимог відбору:

  • наявна довідка про взяття на облік ВПО;
  • відсутність житла у населеному пункті, який не входить до переліку ТОТ або територій бойових дій;
  • мати домівку, яка непридатна для проживання — відомості про це мають бути в Державному реєстрі майна;
  • не отримувати компенсацію за знищену домівку;
  • протягом шести місяців перед зверненням не купувати земельну ділянку дорожче за 100 тисяч гривень;
  • за цей самий період не купувати автомобіль, якому менш як пʼять років.
Першочергове право на житло у сільській місцевості надаватимуть:
  • багатодітним сім’ям;
  • людям з інвалідністю та членам їх домогосподарств, а також сім’ї, у складі яких є дитина з інвалідністю;
  • дітям-сиротам та позбавленим батьківського піклування;
  • людям старше 23 років, які до досягнення 18-річчя мали статус дитини-сироти або позбавленої батьківського піклування;
  • люди літнього віку.

На придбання одного будинку з державного бюджету передбачили до 500 тисяч гривень. У цю суму входять також податки, збори та платежі, повʼязані з оформленням нерухомості. Якщо будинок коштує дорожче, різницю дозволяють покрити з місцевого бюджету або інших джерел на умовах співфінансування.

Нагадаємо, ми вже розповідали чому нова житлова програма для переселенців досі не запрацювала.

Додати Вільне Радіо як бажане джерело в Google
Завантажити ще...