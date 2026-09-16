Чи хочуть ВПО Костянтинівської громади отримати житло у селі? Місцева влада проводить опитування: як долучитися

Будинок в селі. Ілюстративне фото: Pexels

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У Костянтинівській громаді запустили опитування, аби дізнатися про потребу переселенців у житлі в сільській місцевості. Місцева влада формує попередні списки з тих, хто зможе взяти участь в експериментальному проєкті. Більше про програму та як дати про себе знати, — читайте далі.

Про ініціативу повідомили у Костянтинівській МВА.

Костянтинівська громада бере участь в експериментальному урядовому проєкті “Будиночок в селі”, тож місцевій владі потрібно визначити: чи потребують переселенці таке житло. Тих, хто розглядає таку можливість та відповідає критеріям, — просять заповнити онлайн-анкету за цим посиланням.

Заповнення форми — не офіційна заява про надання оселі, не створює права та не гарантує його отримання. Надалі житловий фонд громади формуватимуть за механізмом, який визначив Кабмін.

“Робота в напрямку реалізації цього державного проєкту в нашій громаді — це конкретний крок назустріч людям, які сьогодні потребують безпеки, стабільності та можливості почати життя заново. Для мешканців Костянтинівської громади тема дому особливо болюча. Окупант знищив наші вулиці та будинки, і для багатьох питання безпечного прихистку — це значно більше, ніж просто розв’язання побутової проблеми. Це можливість облаштувати життя заново, мати впевненість у завтрашньому дні та відчути турботу рідної громади, де б ви не перебували”, — прокоментував голова Костянтинівської ВА Сергій Горбунов.