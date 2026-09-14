Чи потрібне ВПО Селидівської громади житло у сільській місцевості? Місцева влада організувала опитування

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Влада Селидового запустила опитування, аби дізнатися про потребу переселенців громади в житлі, яке розташоване в сільській місцевості. Це має допомогти сформувати інформацію про потенційних отримувачів таких осель. Більше про проєкт та як дати знати про себе — читайте далі.
Про ініціативу повідомили у Селидівській МВА.
Там розповіли, що проводять попередній збір інформації, аби визначити реальну потребу ВПО в житлі у сільській місцевості. Тих, хто розглядає таку можливість та відповідає критеріям державного проєкту, — просять до 18 вересня заповнити онлайн-анкету за цим посиланням.
Водночас, наголошують посадовці, заповнення форми — не офіційна заява про надання оселі, не створює права та не гарантує його отримання. Надалі житловий фонд громади формуватимуть за механізмом, який визначив Кабмін.
З додатковими питаннями можна звертатися до управління соціального захисту Селидівської міської ради за телефонами: +38 (050) 914-25-22. Вони відповідають на дзвінки у робочі дні з 8:00 до 17:00.
“Будиночок у селі” — це неофіційна назва експериментального проєкту, який уряд запустив у червні 2026 року. Ідея доволі проста: громада знаходить у сільській місцевості будинок, викуповує його та передає переселенцям у безоплатне користування. У власність родини нерухомість не переходить — вона залишається громаді та поповнює фонд тимчасового житла. Серед вимог відбору:
На придбання одного будинку з державного бюджету передбачили до 500 тисяч гривень. У цю суму входять також податки, збори та платежі, повʼязані з оформленням нерухомості. Якщо будинок коштує дорожче, різницю дозволяють покрити з місцевого бюджету або інших джерел на умовах співфінансування.
Нагадаємо, ми вже розповідали чому нова житлова програма для переселенців досі не запрацювала.