Чи потрібне ВПО Селидівської громади житло у сільській місцевості? Місцева влада організувала опитування

Будинок у селі. Ілюстративне фото: Роман Щербаков

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Влада Селидового запустила опитування, аби дізнатися про потребу переселенців громади в житлі, яке розташоване в сільській місцевості. Це має допомогти сформувати інформацію про потенційних отримувачів таких осель. Більше про проєкт та як дати знати про себе — читайте далі.

Про ініціативу повідомили у Селидівській МВА.

Там розповіли, що проводять попередній збір інформації, аби визначити реальну потребу ВПО в житлі у сільській місцевості. Тих, хто розглядає таку можливість та відповідає критеріям державного проєкту, — просять до 18 вересня заповнити онлайн-анкету за цим посиланням.

Водночас, наголошують посадовці, заповнення форми — не офіційна заява про надання оселі, не створює права та не гарантує його отримання. Надалі житловий фонд громади формуватимуть за механізмом, який визначив Кабмін.

З додатковими питаннями можна звертатися до управління соціального захисту Селидівської міської ради за телефонами: +38 (050) 914-25-22. Вони відповідають на дзвінки у робочі дні з 8:00 до 17:00.

Що відомо про проєкт “Будиночок в селі”

“Будиночок у селі” — це неофіційна назва експериментального проєкту, який уряд запустив у червні 2026 року. Ідея доволі проста: громада знаходить у сільській місцевості будинок, викуповує його та передає переселенцям у безоплатне користування. У власність родини нерухомість не переходить — вона залишається громаді та поповнює фонд тимчасового житла. Серед вимог відбору:

наявна довідка про взяття на облік ВПО;

відсутність житла у населеному пункті, який не входить до переліку ТОТ або територій бойових дій;

мати домівку, яка непридатна для проживання — відомості про це мають бути в Державному реєстрі майна;

не отримувати компенсацію за знищену домівку;

протягом шести місяців перед зверненням не купувати земельну ділянку дорожче за 100 тисяч гривень;

за цей самий період не купувати автомобіль, якому менш як пʼять років.