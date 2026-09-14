 Чи потрібне ВПО Селидівської громади житло у сільській місцевості? Місцева влада організувала опитування
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Чи потрібне ВПО Селидівської громади житло у сільській місцевості? Місцева влада організувала опитування

Богдан Комаровський
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Влада Селидового запустила опитування, аби дізнатися про потребу переселенців громади в житлі, яке розташоване в сільській місцевості. Це має допомогти сформувати інформацію про потенційних отримувачів таких осель. Більше про проєкт та як дати знати про себе — читайте далі.

Про ініціативу повідомили у Селидівській МВА.

Там розповіли, що проводять попередній збір інформації, аби визначити реальну потребу ВПО в житлі у сільській місцевості. Тих, хто розглядає таку можливість та відповідає критеріям державного проєкту, — просять до 18 вересня заповнити онлайн-анкету за цим посиланням.

Водночас, наголошують посадовці, заповнення форми — не офіційна заява про надання оселі, не створює права та не гарантує його отримання. Надалі житловий фонд громади формуватимуть за механізмом, який визначив Кабмін.

З додатковими питаннями можна звертатися до управління соціального захисту Селидівської міської ради за телефонами: +38 (050) 914-25-22. Вони відповідають на дзвінки у робочі дні з 8:00 до 17:00.

Що відомо про проєкт “Будиночок в селі”

“Будиночок у селі” — це неофіційна назва експериментального проєкту, який уряд запустив у червні 2026 року. Ідея доволі проста: громада знаходить у сільській місцевості будинок, викуповує його та передає переселенцям у безоплатне користування. У власність родини нерухомість не переходить — вона залишається громаді та поповнює фонд тимчасового житла. Серед вимог відбору:

  • наявна довідка про взяття на облік ВПО;
  • відсутність житла у населеному пункті, який не входить до переліку ТОТ або територій бойових дій;
  • мати домівку, яка непридатна для проживання — відомості про це мають бути в Державному реєстрі майна;
  • не отримувати компенсацію за знищену домівку;
  • протягом шести місяців перед зверненням не купувати земельну ділянку дорожче за 100 тисяч гривень;
  • за цей самий період не купувати автомобіль, якому менш як пʼять років.
Першочергове право на житло у сільській місцевості надаватимуть:
  • багатодітним сім’ям;
  • людям з інвалідністю та членам їх домогосподарств, а також сім’ї, у складі яких є дитина з інвалідністю;
  • дітям-сиротам та позбавленим батьківського піклування;
  • людям старше 23 років, які до досягнення 18-річчя мали статус дитини-сироти або позбавленої батьківського піклування;
  • люди літнього віку.

На придбання одного будинку з державного бюджету передбачили до 500 тисяч гривень. У цю суму входять також податки, збори та платежі, повʼязані з оформленням нерухомості. Якщо будинок коштує дорожче, різницю дозволяють покрити з місцевого бюджету або інших джерел на умовах співфінансування.

Нагадаємо, ми вже розповідали чому нова житлова програма для переселенців досі не запрацювала.

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