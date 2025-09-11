Де на Донеччині працюють пункти незламності восени 2025 року

Підтримайте Вільне Радіо
68 пунктів незламності працюють на Донеччині у вересні 2025 року. Ще 28 у разі необхідності розгорнуть протягом двох годин.
Про роботу пунктів незламності повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи у відповідь на запит Вільного Радіо.
Станом на вересень 2025 року на Донеччини в цілодобовому режимі працюють 68 пунктів незламності.Там місцеві можуть скористатись інтернетом, мобільним зв’язком, за необхідності переночувати.
Ще 28 пунктів перевели у “режим очікування”. Їх відкриватимуть у разі необхідності рішенням місцевої влади. В ОДА зазначають, що у разі виникнення аварій на об’єктах життєзабезпечення, раптового погіршення погодних умов такі пункти запрацюють протягом двох годин.
Пункти незламності в Донецькій області у 2025 році:
Точні адреси не розголошують з міркувань безпеки, втім місцеві жителі можуть знайти інформацію на оголошеннях у місцях скупчення людей, магазинах, також самі пункти теж позначені табличками.
За два роки (з жовтня 2023 по вересень 2025) на Донеччині припинили роботу 116 пунктів незламності. Вони або знаходились в будівлях, які зруйнували, або в населених пунктах, які окупували росіяни. Додатково відкрили в той самий період 4 пункти.
Пункти незламності розраховані на місцевих жителів, які залишаються в Донецькій області. Водночас з Донеччини триває евакуація.
