Усі ми мріємо про пишний квітник, де головною окрасою будуть королеви саду – троянди. Але часто буває, що куплений саджанець не виправдовує очікувань: погано росте, хворіє, а цвітіння виявляється зовсім не таким, як на картинці. Чому так відбувається? Зазвичай, проблема не в невдалому місці чи поганому догляді, а в неправильному виборі посадкового матеріалу.
У цій статті ми розберемося, як уникнути розчарувань, на що звертати увагу при покупці та де знайти якісні й перевірені рослини в Україні.
Здоровий саджанець починається зі здорового кореня. Не бійтеся просити продавця показати корені (якщо це не закрита система). Вони мають бути:
Здорова коренева система – 90% успіху. Вона дозволить троянді швидко адаптуватися на новому місці та легко пережити першу зиму.
Ще одна важлива деталь – це надземна частина. Зверніть увагу на якість пагонів і місце щеплення:
Якщо ви бачите якісні пагони та акуратне місце щеплення, ймовірність того, що ви купили саме той сорт, який хотіли, значно зростає.
Сьогодні найкращий варіант – це спеціалізований інтернет-магазин саджанців. Вигідно виділяється компанія WestGard.
WestGard забезпечує високу якість, яку не завжди можна знайти на стихійних ринках:
Купівля в перевіреному місці — це ваша інвестиція в красивий і здоровий сад, без сюрпризів.
Плануючи покупку, врахуйте оптимальні терміни:
Одна із переваг онлайн-покупок – рослини приходять у потрібний час для посадки. Асортимент оновлюється з урахуванням сезонних потреб садівників.
Щоб ваш сад пишно цвів, пам’ятайте про три головні правила: перевіряйте коріння та пагони, обирайте перевірених постачальників і дотримуйтесь термінів посадки. Щоб бути впевненим, краще купити саджанці троянд в Україні https://westgard.com.ua/sadzhanci/sadzhanci_troyand в тому місці, де дійсно слідкують за сортністю та якістю. А це садовий центр WestGard.
Це рекламний матеріал. Відповідальність за достовірність наданої інформації покладається на рекламодавця. Вільне Радіо не несе відповідальності за відповідність товару очікуванням споживача.