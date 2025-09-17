Деякі поїзди, які курсують до та від Краматорська, затримаються 17 вересня: перелік

Поїзд. Ілюстративне фото: Telegram/Укрзалізниця

У ніч на 17 вересня російські війська атакували підстанції та залізничну інфраструктуру України. Через це низка потягів, які курсують до та від Краматорська затримаються.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

Там розповіли, що ті, хто мав сідати на поїзд №101/102 Херсон — Краматорськ, вже відправились із затримкою з Херсона до Миколаєва. Вони поїхали додатковими вагонами для пересадки на свій рейс.

“Низка поїздів внаслідок атаки продовжує курсувати із затримками, проте залізничники роблять все можливе, щоб скоротити час затримки поїздів, зокрема — змінюють маршрут поїздів, щоб зворотні рейси відправились якомога ближче до свого графіка”, — кажуть залізничники.

Як зазначають на сайті Укрзалізниці, затримається, зокрема, низка поїздів, які курсують до Донецької області:

№101/102 Краматорськ – Херсон на 4 години та 38 хвилин;

№91/92 Одеса-Головна – Краматорськ на 2 години та 23 хвилини.

Нагадаємо, 6 вересня 2025 року через обстріли з боку російської армії на частині Донеччини відсутня напруга. Укрзалізниця вимушено скасувала 11 потягів, які курсували до або зі Краматорська та Слов’янська.