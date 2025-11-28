Українські військові. Ілюстративне фото: Вільне радіо

Військові, які самовільно залишили службу, можуть повернутися без суду лише якщо це перший випадок і СЗЧ було до 10 травня 2025 року. Порядок повернення відрізняється залежно від того, чи встигли відкрити кримінальне провадження. Для тих, хто пішов у СЗЧ після 10 травня 2025 року, також існує можливість уникнути кримінальної відповідальності, але не суду. Розповідаємо про всі наявні алгоритми повернення до служби з СЗЧ.

Який загальний алгоритм дій для повернення із СЗЧ на службу?

Умови повернення на службу відрізняються залежно від того, коли військовий самовільно покинув військову частину — чи сталося це до 10 травня 2025 року або після цієї дати. У першому випадку є можливість повернутися до служби без кримінальної відповідальності та рішення суду. Але також необхідно з’ясувати, чи внесли відомості про СЗЧ до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Для інших випадків уникнути суду не вийде.

Алгоритм дій для повернення військового із СЗЧ на службу. Інфографіка: Міністерство оборони України

Нижче розберемо детальніше умови повернення до служби для всіх можливих випадків.

Як повернутися на службу, якщо відомості про СЗЧ внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань до 10 травня 2025 року?

Для початку військовий має подати рапорт через додаток “Армія+” (перейти в розділ “Рапорти” й далі обрати “Повернення на службу після СЗЧ”). У рапорті слід вказати посаду, яку займав військовослужбовець, військову частину, у якій проходив службу, та (якщо відомо) номер кримінального провадження і орган досудового розслідування, який розслідує справу.

Також варто додати рекомендаційний лист від частини, у якій військовий бажає продовжити службу.

Після подачі рапорту та інших документів необхідно протягом 24 годин прибути до Військової служби правопорядку (ВСП) ЗСУ. Там заявник отримає припис і дані військової частини або батальйону, до якого слід приїхати для поновлення на військовій службі.

Коли військовий прибуває до призначеної військової частини або батальйону резерву, він протягом 24 годин мусить проінформувати про своє прибуття:

командира військової частини, з якої раніше здійснив СЗЧ;

кадровий центр або районний ТЦК та СП, який призвав військового на службу.

Командир батальйону резерву протягом 72 годин має:

поновити військового на службі;

зарахувати бійця на всі види забезпечення;

поінформувати письмово про продовження військової служби солдата орган досудового розслідування, прокурора та ВСП;

поінформувати про підпорядкованість Головне управління персоналу Генерального штабу ЗСУ.

Командир військової частини, яку боєць самовільно покинув, має протягом 24 годин з моменту отримання повідомлення про його повернення надати до батальйону резерву:

витяг з наказу про виключення військового з особового складу військової частини (у трьох примірниках);

інформацію про використані та невикористані дні відпусток (у тому числі за сімейними обставинами);

розмір виплаченої зарплати;

документ, що посвідчує особу військового (за наявності);

повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, яке направили до органу досудового розслідування;

копію витягу з ЄРДР;

витяг з наказу (по особовому складу) про звільнення військовослужбовця з посади та призупинення військової служби;

облікові документи, медичну книжку (за наявності), медичну характеристику;

атестати: продовольчий, РАО, речовий, грошовий.

Після отримання цих документів військового призначають на посаду в батальйоні резерву.

Для військових, які проходили службу за контрактом, мають зробити запис до примірника контракту про продовження його дії.

Останнім кроком є повернення бійця до своєї військової частини. На цьому етапі потрібно знову зайти в додаток “Армія+” та подати рапорт і рекомендаційний лист для переведення до військової частини.

Якщо рекомендаційного листа немає, командир батальйону розподіляє бійця згідно з актуальними потребами ЗСУ. У цьому випадку командир попередньої військової частини передає вищевказані документи до нового підрозділу, куди розподілили бійця.

Оформлення на новому місці має відбутися протягом 24 годин.

Як повернутися на службу, якщо відомості про СЗЧ не внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань до 10 травня 2025 року?

Алгоритм дій для повернення на службу, якщо щодо СЗЧ не внесли дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань, схожий із випадками, коли це зробили.

Для початку військовий має подати рапорт через додаток “Армія+” (у розділі “Рапорти” обрати “Повернення на службу після СЗЧ”). У рапорті слід вказати посаду, яку займав військовослужбовець, та військову частину, у якій проходив службу.

Також варто додати рекомендаційний лист від частини, у якій військовий бажає продовжити службу.

Після подачі рапорту та інших документів необхідно протягом 24 годин прибути до Військової служби правопорядку (ВСП) ЗСУ. Там заявник отримає припис та дані військової частини або батальйону, до якого слід приїхати для поновлення на військовій службі.

Коли військовий прибуває до призначеної військової частини або батальйону резерву, він подає рапорт про прибуття до військової частини або батальйону резерву та рапорт про переміщення до батальйону резерву. Їх можна подати особисто або через додаток “Армія+”.

Далі командир батальйону резерву:

видає наказ щодо прибуття військовослужбовця з СЗЧ та зарахування його забезпечення;

обліковує бійця в книзі тимчасово прибулого особового складу;

надсилає командиру військової частини, з якої військовослужбовець здійснив СЗЧ: повідомлення про прибуття бійця до батальйону резерву; витяг з наказу щодо зарахування військового до списку батальйону резерву; рекомендаційний лист щодо переміщення військовослужбовця з військової частини, в якій проходив службу і з якої вчинив СЗЧ, до батальйону резерву.

надсилає план переміщення бійця до кадрового центру ЗСУ.

Наступним кроком військового поновлюють на забезпеченні та готують до переміщення. Для цього командир військової частини, яку залишив військовий, має:

видати наказ про повернення військового з СЗЧ та поновити його на всіх видах забезпечення, крім котлового;

доповісти про повернення та перебування бійця в батальйоні резерву;

підготувати план переміщення та передати його до кадрового центру ЗСУ.

Останній крок — переміщення захисника до військової частини для служби. Командир батальйону резерву має надіслати до військової частини рапорт військовослужбовця про здачу справ і посади.

Далі командир військової частини, яку військовослужбовець залишив без дозволу, після отримання кадрового рішення має:

підготувати документи щодо зняття захисника зі всіх видів забезпечення та виключення зі списків частини;

оформити витяг з наказу про виключення військового зі списків особового складу військової частини (у трьох примірниках), а також припис і атестати (грошовий, продовольчий, речовий, на зброю) та відправити їх до батальйону резерву;

надіслати копії й оригінали документів.

Командир батальйону резерву опрацьовує ці документи, а військовий вирушає до військової частини.

Як повернутися на службу, якщо військовий пішов у СЗЧ вперше після 10 травня 2025 року

Військові, які самовільно залишили службу після 10 травня 2025 року, не можуть скористатися спрощеною процедурою повернення, навіть якщо пішли в СЗЧ уперше.

Втім, уникнути кримінальної відповідальності можна. Для цього військовий має:

добровільно подати клопотання слідчому, прокурору або суду про намір повернутися до служби (до своєї чи іншої частини, куди його відправлять на час поновлення);

отримати письмову згоду командира частини, яку він залишив.

Лише після того, як командир військової частини погодився на повернення бійця, розпочинається кримінальне розслідування. Під час розгляду справи прокурор має подати клопотання щодо звільнення військового від кримінальної відповідальності.

Після того як суд винесе рішення про скасування кримінальної відповідальності, військовий повертається до служби, і йому відновлюють усі види забезпечення.

Які наслідки чекають на військових, які пішли у СЗЧ не більше ніж на 3 доби?

Якщо військовий самовільно залишив частину не більше ніж три дні, кримінальну справу щодо нього не відкриватимуть. У такому разі військовий може повернутися на службу за умови згоди командира.

У разі відсутності бійця понад 3 діб повернутися на службу без наслідків та кримінальної відповідальності не вийде.

Чи можна повернутися на службу, якщо військовий пішов у СЗЧ не вперше?

Для випадків, коли боєць вже кілька разів залишав частину без згоди, повернутися за спрощеним алгоритмом без наслідків не вийде.

У такому випадку на військового чекатиме кримінальна відповідальність за статтею 407 Кримінального кодексу України — від 5 до 10 років у в’язниці.

Відповідальність також чекатиме на тих, чиє СЗЧ визнають дезертирством — це 408 стаття Кримінального кодексу України. Згідно з нею, винному у дезертирстві загрожуватиме:

від 2 до 5 років у в’язниці за самовільне залишення військової частини або неповернення із відпустки чи лікарняного;

від 5 до 10 років за ґратами, якщо позиції покинули зі зброєю або групою людей;

від 5 до 12 років у тюрмі, якщо бойову позицію покинули в умовах воєнного стану.

Раніше журналісти Вільного Радіо розповідали, як захиснику отримати статус людини з інвалідністю внаслідок війни та на які медичні, комунальні, житлові та інші пільги він може розраховувати.