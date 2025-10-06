Коли ВПО зможуть подавати заявки на компенсації за знищене житло на ТОТ: деталі

Програма "єВідновлення". Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Уряд вже затвердив постанову про компенсації для ВПО за зруйноване житло на тимчасово окупованих територіях. Подавати заявки на відшкодування можна буде наприкінці осені — тоді документ набере чинності.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з постанови на сайті Кабміну.

Відомо, що на старті програма буде доступною для ВПО, які мають статус УБД або ж людини з інвалідністю внаслідок війни. Відповідну постанову опублікували в уряді 22 вересня, а запрацює вона за два місяці.

Тобто, подавати заявки можна буде з 22 листопада 2025-го через застосунок “Дія”. Згодом — у ЦНАПах або в нотаріусів. Перевірку проводитимуть автоматично через державні реєстри.

Самі ж заяви розглядатимуть комісії при органах місцевого самоврядування чи військових адміністраціях — не більше 30 днів. Також відомо, що розмір допомоги для переселенців становитиме до 2 мільйонів гривень — на одну людину або ж сім’ю.

Їм видаватимуть житлові ваучери, які зберігатимуться в Державному реєстрі пошкодженого та знищеного майна. Його можна буде використати для:

купівлі квартири чи будинку (або інвестування у його будівництво);

сплати першого внеску або погашення платежу за іпотекою.

Ваучер дійти до п’яти років, а передавати його не можна.

Хто не зможе отримати компенсацію за знищене житло на ТОТ

Отримати допомогу не зможуть ті, хто має інше житло на підконтрольній уряду України території (крім тих, де ведуться бойові дії).

Підтримку не надаватимуть й тим, хто вже отримав грошову компенсацію чи житло від держави.

Серед іншого, посадовці не розглядатимуть заяви від людей, які перебувають під санкціями або ж мають судимості.

Також для людей, які стикають з труднощами при подачі заяви або ж їм незаконно відмовляють, можуть звернутися до Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини:

за адресою: вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008;

на електронну пошту: [email protected] ;

за номерами телефонів: 0-800-501-720 або +38 (044)-299-74-08.

Нагадаємо, у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури можуть профінансувати запит на компенсацію житла для 3700 родин з тимчасово окупованих територій. Водночас очікують, що запит на нову програму буде майже в 7 разів більше. У відомстві шукають джерела фінансування для виплат.