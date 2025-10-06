Коли ВПО зможуть подавати заявки на компенсації за знищене житло на ТОТ: деталі

Підтримайте Вільне Радіо
Уряд вже затвердив постанову про компенсації для ВПО за зруйноване житло на тимчасово окупованих територіях. Подавати заявки на відшкодування можна буде наприкінці осені — тоді документ набере чинності.
Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з постанови на сайті Кабміну.
Відомо, що на старті програма буде доступною для ВПО, які мають статус УБД або ж людини з інвалідністю внаслідок війни. Відповідну постанову опублікували в уряді 22 вересня, а запрацює вона за два місяці.
Тобто, подавати заявки можна буде з 22 листопада 2025-го через застосунок “Дія”. Згодом — у ЦНАПах або в нотаріусів. Перевірку проводитимуть автоматично через державні реєстри.
Самі ж заяви розглядатимуть комісії при органах місцевого самоврядування чи військових адміністраціях — не більше 30 днів. Також відомо, що розмір допомоги для переселенців становитиме до 2 мільйонів гривень — на одну людину або ж сім’ю.
Їм видаватимуть житлові ваучери, які зберігатимуться в Державному реєстрі пошкодженого та знищеного майна. Його можна буде використати для:
Ваучер дійти до п’яти років, а передавати його не можна.
Отримати допомогу не зможуть ті, хто має інше житло на підконтрольній уряду України території (крім тих, де ведуться бойові дії).
Підтримку не надаватимуть й тим, хто вже отримав грошову компенсацію чи житло від держави.
Серед іншого, посадовці не розглядатимуть заяви від людей, які перебувають під санкціями або ж мають судимості.
Також для людей, які стикають з труднощами при подачі заяви або ж їм незаконно відмовляють, можуть звернутися до Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини:
Нагадаємо, у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури можуть профінансувати запит на компенсацію житла для 3700 родин з тимчасово окупованих територій. Водночас очікують, що запит на нову програму буде майже в 7 разів більше. У відомстві шукають джерела фінансування для виплат.