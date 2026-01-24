Підтримайте Вільне Радіо
Фізичні особи-підприємці в Україні зможуть отримати одноразову грошову допомогу від держави — до 15 тисяч гривень — для забезпечення роботи бізнесу під час перебоїв з електропостачанням. Податися на таку підтримку можуть лише ФОПи 2 та 3 груп.
Рішення про запуск такої підтримки уряд ухвалив 23 січня, розповіли у Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства України.
Йдеться про підтримку малого бізнесу, який продовжує працювати в умовах війни та регулярних ризиків з електропостачанням. Допомогу надаватимуть у межах програми “Власна справа” для ФОПів 2 та 3 груп.
Кошти підприємці зможуть використати на придбання або ремонт генераторів та іншого енергообладнання, закупівлю пального для них, а також на оплату електроенергії. У міністерстві пояснюють, що така підтримка має допомогти бізнесу не зупиняти роботу й надалі надавати базові послуги мешканцям громад.
Отримати виплату зможуть підприємці з різних сфер діяльності. Серед них:
Програма діятиме по всій території України. Розмір допомоги залежатиме від кількості найманих працівників, за яких підприємець сплачує єдиний соціальний внесок (ЄСВ). Так, ФОП з одним працівником зможе отримати 7500 гривень, з двома — 9 тисяч гривень, а підприємці, які мають 6 і більше працівників — максимальну суму у розмірі 15 тисяч гривень.
Подати заявку можна онлайн через портал “Дія”. Підприємець обирає банк-партнер і вказує рахунок ФОП. Після перевірки відповідності умовам програми кошти перераховуються через казначейство.
