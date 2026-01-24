Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Фізичні особи-підприємці в Україні зможуть отримати одноразову грошову допомогу від держави — до 15 тисяч гривень — для забезпечення роботи бізнесу під час перебоїв з електропостачанням. Податися на таку підтримку можуть лише ФОПи 2 та 3 груп.

Рішення про запуск такої підтримки уряд ухвалив 23 січня, розповіли у Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства України.

Йдеться про підтримку малого бізнесу, який продовжує працювати в умовах війни та регулярних ризиків з електропостачанням. Допомогу надаватимуть у межах програми “Власна справа” для ФОПів 2 та 3 груп.

Кошти підприємці зможуть використати на придбання або ремонт генераторів та іншого енергообладнання, закупівлю пального для них, а також на оплату електроенергії. У міністерстві пояснюють, що така підтримка має допомогти бізнесу не зупиняти роботу й надалі надавати базові послуги мешканцям громад.

Отримати виплату зможуть підприємці з різних сфер діяльності. Серед них:

магазини, крамниці, невеликі торгові точки;

пекарні, кав’ярні, кафе, їдальні, малі виробництва їжі;

аптеки, приватні медичні кабінети, амбулаторії;

майстри, ремонтні бригади, малі будівельні ФОПи;

сервісні центри, майстерні;

провайдери, оператори зв’язку, локальні мережі;

приватні соціальні сервіси, догляд, допомога вразливим групам;

приватні дитячі садочки, центри розвитку, гуртки;

малі логістичні компанії, кур’єрські служби.

Програма діятиме по всій території України. Розмір допомоги залежатиме від кількості найманих працівників, за яких підприємець сплачує єдиний соціальний внесок (ЄСВ). Так, ФОП з одним працівником зможе отримати 7500 гривень, з двома — 9 тисяч гривень, а підприємці, які мають 6 і більше працівників — максимальну суму у розмірі 15 тисяч гривень.

Як подати заявку

Подати заявку можна онлайн через портал “Дія”. Підприємець обирає банк-партнер і вказує рахунок ФОП. Після перевірки відповідності умовам програми кошти перераховуються через казначейство.

Раніше ми розповідали, як подати декларацію ФОП 1, 2 та 3 груп у 2026 році.