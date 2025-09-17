Житло за програмою “єОселя”. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Деякі захисники та їхні рідні з Бахмутської громади зможуть отримати фінансову допомогу за новим напрямком — їм із місцевого бюджету виділятимуть кошти на перші іпотечні внески за програмою “єОселя”.

Про це йдеться в розпорядженні Бахмутської міської ВА № 244рр від 16.09.2025. Подробиці стосовно ініціативи у коментарі Вільному Радіо розкрила начальниця відділу з питань обслуговування людей з інвалідністю, ветеранів війни та праці УСЗН Бахмутської міськради Катерина Коновалова.

Так, до 200 тисяч гривень на перший внесок за програмою іпотечного кредитування “єОселя” зможуть отримати захисники й захисниці з Бахмутської громади, яким встановили інвалідність внаслідок війни, а також члени сімей загиблих захисників та захисниць із громади.

Цей напрямок допомоги 16 вересня додали до Програми соціального захисту та підтримки учасників АТО (ООС), Захисників і Захисниць України, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) таких осіб з числа мешканців Бахмутської міської територіальної громади на 2023–2026 роки.

Згідно з документом, допомогу в оплаті першого внеску за “єОселею” планують надати у 2025 році сім разів, а у 2026-му — ще 50. На це, згідно з документом, піде 11 400 000 гривень із місцевого бюджету, тобто у середньому по 200 тисяч на одного заявника.

У коментарі для Вільного Радіо начальниця відділу з питань обслуговування людей з інвалідністю, ветеранів війни та праці УСЗН Бахмутської міськради Катерина Коновалова заявила, що 200 тисяч стануть максимальною сумою, яку надаватимуть одному заявнику на оплату внеску “єОселі”. Вона коливатиметься залежно від різних факторів.

Звернутися за такою допомогою ще не можна, адже документ із порядком отримання цієї підтримки ще не готовий.

“Наразі поки тільки внесені зміни у програму. Зараз буде опрацьовуватися порядок надання саме цієї грошової допомоги. Буде розроблений механізм звернення, а після його затвердження — інформацію оприлюднять на сайті та на Facebook-сторінці [Бахмутської міськради]”, — зазначила Катерина Коновалова.

Нагадаємо, у межах програми “єОселя” почав діяти механізм компенсації для ВПО та мешканців прифронтових територій. Він передбачає державну компенсацію 70% першого внеску за іпотекою та стільки ж щомісячних платежів протягом першого року кредитування. Журналісти Вільного Радіо розповіли, що відомо про ініціативу.