Національний мультипредметний тест. Ілюстративне фото: zmist

Випускникам дозволили ознайомитися з демонстраційними варіантами національного мультипредметного тесту у 2026-му. Охочі можуть пройти їх у вигляді курсу.

Де шукати демонстраційні варіанти НМТ-2026

Знайти демонстраційні варіанти у 2026-му можна на сайті Українського центру оцінювання якості освіти за цим посиланням. Усього на вибір їх 12 — українська мова, математика, історія України, англійська мова, іспанська, німецька та французька мови, українська література, біологія, географія, фізика, а також хімія.

Тести містять правильні відповіді, а в завданнях із математики, фізики та хімії можна користуватися довідковими матеріалами — вони також будуть на справжньому екзамені.

Крім того, випускники можуть відтворити “справжню атмосферу” національного тесту — ознайомитися з інтерфейсом, потренуватися виконувати завдання, навчитися правильно позначати відповіді на завдання різних форм. Для цього можна скористатися платформою “Всеукраїнська школа онлайн”.

Там, окрім завдань демонстраційного варіанта НМТ-2026, доступні тренувальні варіанти предметних тестів з попередніх років. Для роботи з платформою потрібно:

створити обліковий запис (якщо ще не зареєстровані);

перейти до вкладки “Курси” й вибрати навчальний курс для 10 чи 11 класу;

відкрити вкладку з бажаним курсом;

натиснути на “Переглянути курс”, а потім — на “Зареєструйтеся” — у такий спосіб ви отримаєте повний доступ до курсу для перегляду й виконання тестових завдань.

Нагадаємо, у 2025-му учениця Слов’янської опорної школи №13 Софія Авраменко набрала максимальну кількість балів з трьох предметів національного мультипредметного тесту.