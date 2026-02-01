Де шукати демонстраційні варіанти НМТ-2026 

Підтримайте Вільне Радіо
Випускникам дозволили ознайомитися з демонстраційними варіантами національного мультипредметного тесту у 2026-му. Охочі можуть пройти їх у вигляді курсу.
Знайти демонстраційні варіанти у 2026-му можна на сайті Українського центру оцінювання якості освіти за цим посиланням. Усього на вибір їх 12 — українська мова, математика, історія України, англійська мова, іспанська, німецька та французька мови, українська література, біологія, географія, фізика, а також хімія.
Тести містять правильні відповіді, а в завданнях із математики, фізики та хімії можна користуватися довідковими матеріалами — вони також будуть на справжньому екзамені.
Крім того, випускники можуть відтворити “справжню атмосферу” національного тесту — ознайомитися з інтерфейсом, потренуватися виконувати завдання, навчитися правильно позначати відповіді на завдання різних форм. Для цього можна скористатися платформою “Всеукраїнська школа онлайн”.
Там, окрім завдань демонстраційного варіанта НМТ-2026, доступні тренувальні варіанти предметних тестів з попередніх років. Для роботи з платформою потрібно:
Нагадаємо, у 2025-му учениця Слов’янської опорної школи №13 Софія Авраменко набрала максимальну кількість балів з трьох предметів національного мультипредметного тесту.