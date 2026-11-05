Дітей зі Світлодарської громади закликають зареєструвати на отримання новорічних подарунків

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До 18 листопада малечу зі Світлодарської громади, яка виїхала до інших регіонів, можна записати на отримання новорічних подарунків. Для цього батькам потрібно заповнити онлайн-форму й надіслати копії документів на електронну пошту адміністрації.
Про це повідомили у пресслужбі Світлодарської МВА.
Реєстрація охоплює дітей, яким станом на 1 січня 2027 року виповнилося щонайменше три роки, але ще немає 15. Також вони мають бути зареєстровані на території Світлодарської міської територіальної громади й офіційно мати статус переселенців.
Заповнити форму на отримання подарунків можна за посиланням. Окремо на електронну адресу військової адміністрації ([email protected]) потрібно надіслати скани чи фотокопії документів. Тема листа — “Новорічний подарунок — ПІБ одного з батьків/законних представників”.
Документи потрібні наступні:
З питаннями щодо форми чи переліку документів можна звернутися до начальниці служби у справах дітей Віри Морозової за номером: +38-095-936-63-11.
Нагадаємо, з населених пунктів Донеччини, де оголошена примусова евакуація, за даними обласної військової адміністрації, потрібно евакуювати понад 1700 дітей. Чому батьки відкладають виїзд, що змушує ухвалити рішення про евакуацію та з перед якими труднощами постають на новому місці – журналісти Вільного Радіо розповіли у матеріалі.