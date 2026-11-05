 Дітей зі Світлодарської громади закликають зареєструвати на отримання новорічних подарунків
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Дітей зі Світлодарської громади закликають зареєструвати на отримання новорічних подарунків

В'ячеслав Попович
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До 18 листопада малечу зі Світлодарської громади, яка виїхала до інших регіонів, можна записати на отримання новорічних подарунків. Для цього батькам потрібно заповнити онлайн-форму й надіслати копії документів на електронну пошту адміністрації.

Про це повідомили у пресслужбі Світлодарської МВА.

Реєстрація охоплює дітей, яким станом на 1 січня 2027 року виповнилося щонайменше три роки, але ще немає 15. Також вони мають бути зареєстровані на території Світлодарської міської територіальної громади й офіційно мати статус переселенців.

Заповнити форму на отримання подарунків можна за посиланням. Окремо на електронну адресу військової адміністрації ([email protected]) потрібно надіслати скани чи фотокопії документів. Тема листа — “Новорічний подарунок — ПІБ одного з батьків/законних представників”.

Документи потрібні наступні:

  • документ, що посвідчує особу одного з батьків або законного представника, з місцем реєстрації (до ID-картки потрібно додати довідку про місце реєстрації або витяг з РТГ);
  • довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи одного з батьків або законного представника;
  • свідоцтво про народження дитини та довідка про взяття її на облік як внутрішньо переміщеної особи (на кожну дитину);
  • свідоцтво про шлюб, рішення суду про розлучення чи документ про зміну прізвища, якщо прізвище дорослого відрізняється від прізвища дитини;
  • рішення або розпорядження про влаштування дитини, якщо заяву подають щодо підопічної дитини.

З питаннями щодо форми чи переліку документів можна звернутися до начальниці служби у справах дітей Віри Морозової за номером: +38-095-936-63-11.

Нагадаємо, з населених пунктів Донеччини, де оголошена примусова евакуація, за даними обласної військової адміністрації, потрібно евакуювати понад 1700 дітей. Чому батьки відкладають виїзд, що змушує ухвалити рішення про евакуацію та з перед якими труднощами постають на новому місці – журналісти Вільного Радіо розповіли у матеріалі.

 

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