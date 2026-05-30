Дітей зі Званівської громади запрошують відпочити у таборі “Перлина Донеччини” на Закарпатті: як податися

Євген Вакуленко
Дітей-переселенців зі Званівської громади запрошують безплатно відпочити у таборі “Перлина Донеччини” на Закарпатті. Податися можуть тільки діти, у яких прописка на території громади. Розповідаємо, коли відбудуться зміни та як податися.

 

Про можливість для дітей відпочити розповіли в пресслужбі Званівської сільської військової адміністрації. 

Одна зміна триватиме 21 день, впродовж яких дітям обіцяють:

  • свіже гірське повітря;
  • здорове та смачне харчування;
  • активний відпочинок і нові знайомства;
  • турботу, безпеку та позитивні емоції.

Вік дитини має бути від 7 до 18 років. 

Протягом 2026 року планується 5 змін із такими датами відправлення:

  • 25 травня;
  • 17 червня;
  • 10 липня;
  • 2 серпня;
  • 25 серпня.

Для того, щоб податися на відпочинок, достатньо заповнити Google-форму за посиланням.

З питаннями щодо відпочинку дітей пропонують звертатися за телефоном: (095)430-62-19.

Нагадаємо, журналісти Вільного Радіо бували у таборі “Перлина Донеччини” і робили про нього репортаж. Школярі Донеччини можуть оздоровитися у двох локаціях — санаторії “Карпати”  та “Сонячне Закарпаття” у Мукачівському районі.

