Дітей зі Званівської громади запрошують відпочити у таборі “Перлина Донеччини” на Закарпатті: як податися

Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Підтримайте Вільне Радіо
Дітей-переселенців зі Званівської громади запрошують безплатно відпочити у таборі “Перлина Донеччини” на Закарпатті. Податися можуть тільки діти, у яких прописка на території громади. Розповідаємо, коли відбудуться зміни та як податися.
Про можливість для дітей відпочити розповіли в пресслужбі Званівської сільської військової адміністрації.
Одна зміна триватиме 21 день, впродовж яких дітям обіцяють:
Вік дитини має бути від 7 до 18 років.
Протягом 2026 року планується 5 змін із такими датами відправлення:
Для того, щоб податися на відпочинок, достатньо заповнити Google-форму за посиланням.
З питаннями щодо відпочинку дітей пропонують звертатися за телефоном: (095)430-62-19.
Нагадаємо, журналісти Вільного Радіо бували у таборі “Перлина Донеччини” і робили про нього репортаж. Школярі Донеччини можуть оздоровитися у двох локаціях — санаторії “Карпати” та “Сонячне Закарпаття” у Мукачівському районі.