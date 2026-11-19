Благодійна акція "Сузірʼя дитячих мрій". Ілюстративний колаж: Вільне Радіо

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Небайдужі можуть долучитися до благодійної акції “Сузірʼя дитячих мрій” для маріупольських родин. Малеча підготувала “зірочки бажань”, виконати одну з яких можуть охочі. Розповідаємо, як взяти участь в ініціативі.

Про неї повідомили в Маріупольській міській раді.

Там пропонують стати “Миколайчиком” для дітей з маріупольських родин в межах благодійної акції “Сузірʼя мрій”. Для неї малеча підготувала спеціальні “зірочки бажань”, які стилізувала на свій смак — переглянути їх можна за цим посиланням. Після цього необхідно обрати бажану та зателефонувати за номером, вказаним в одній з анкет для уточнення деталей і бронювання.

“Дитячі мрії бувають дуже різними. Про футбольний м’яч для майбутніх перемог, набір фарб для перших картин або зустріч зі святим Миколаєм. За кожним таким бажанням стоїть дитина, яка чекає на свято й вірить, що дива можливі”, — кажуть посадовці.

Передати подарунок можна особисто в центрах “ЯМаріуполь” або ж надіслати поштою до 5 грудня із позначкою, аби він потрапив саме до своєї дитини. Надалі працівники осередку подбають про вручення.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про історію свята Миколая, а також листівки та привітання для друзів і рідних.