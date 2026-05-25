Фото: Getty Images

У Манчестері відбувся один із найяскравіших і найжорстокіших поєдинків року у світі хевівейту. Даніель Дюбуа та Фабіо Вордлі зійшлися у битві за титул чемпіона світу WBO, а сам поєдинок подарував фанатам справжню драму з нокдаунами, кров’ю та достроковою розв’язкою.

Британець Даніель Дюбуа зумів повернутися після болісної поразки від Олександра Усика та знову став чемпіоном світу.

Всі подробиці поєдинку оперативно висвітлює Sport24.

На кону стояв титул WBO

Бій між Дюбуа та Вордлі став головною подією великого боксерського шоу у Великій Британії.

На кону перебував чемпіонський пояс WBO, який раніше належав Олександру Усику.

Український чемпіон відмовився від титулу, після чого пояс перейшов до Фабіо Вордлі.

Для британця це був перший захист титулу чемпіона світу.

Дюбуа прагнув повернутися після провалу з Усиком

Для Даніеля Дюбуа цей поєдинок мав особливе значення.

Після нищівної поразки від Олександра Усика у липні минулого року кар’єра британця опинилася під серйозним тиском.

Тоді Дюбуа мріяв стати абсолютним чемпіоном світу, однак українець нокаутував його вже у п’ятому раунді.

Після тієї невдачі Даніель майже рік не проводив великих боїв.

Вордлі стрімко увірвався в еліту

На відміну від суперника, Фабіо Вордлі переживав найкращий період у кар’єрі.

Саме перемога над Джозефом Паркером дозволила йому увірватися до числа головних зірок суперважкої ваги.

Після цього британця почали розглядати навіть як потенційного суперника Усика.

Початок бою став шоком для Дюбуа

Поєдинок розпочався максимально несподівано.

Вже на 12-й секунді Фабіо Вордлі потужним ударом відправив Дюбуа у нокдаун.

Для Даніеля це стало справжнім ударом, а трибуни в Манчестері вибухнули емоціями.

Втім, британець зміг піднятися та продовжив бій.

Другий нокдаун став ще небезпечнішим

Проблеми Дюбуа продовжилися вже у третьому раунді.

Після сильного бокового удару Вордлі Даніель вдруге опинився на канвасі.

У цей момент багатьом здавалося, що чемпіонський бій дуже швидко завершиться достроковою перемогою Фабіо.

Дюбуа зумів переламати хід бою

Попри два нокдауни, Даніель поступово почав повертатися у поєдинок.

У четвертому раунді Дюбуа вже виглядав значно агресивніше та почав тиснути на суперника.

Саме тоді у Вордлі з’явилися перші серйозні проблеми.

У Вордлі почалася сильна кровотеча

Після кількох важких ударів ніс чинного чемпіона був серйозно розбитий.

Обличчя Вордлі буквально заливала кров, однак британець продовжував битися.

Попри страшну кровотечу, Фабіо демонстрував неймовірний характер та не відступав.

Шостий раунд ледь не завершив бій

У шостому раунді Дюбуа провів одну з найнебезпечніших атак у поєдинку.

Вордлі дивом уникнув нокауту після серії потужних ударів.

Саме після цього моменту стало зрозуміло, що ініціатива повністю перейшла до Даніеля.

Дюбуа домінував у вирішальних раундах

Друга половина бою проходила під повним контролем колишнього претендента на абсолютне чемпіонство.

Дюбуа:

регулярно пробивав суперника;

вигравав силову боротьбу;

краще працював серійно;

виглядав значно свіжішим фізично.

Водночас Вордлі дедалі важче тримався на ногах.

Суддя був змушений зупинити побиття

У 11-му раунді рефері вирішив не ризикувати здоров’ям чемпіона.

Після чергового важкого удару Дюбуа суддя втрутився та достроково завершив поєдинок.

Таким чином Даніель Дюбуа здобув перемогу технічним нокаутом.

Дюбуа повернув чемпіонський пояс

Завдяки цій перемозі британський боксер знову став чемпіоном світу.

Дюбуа повернув собі титул WBO та фактично реабілітувався після болісної поразки від Усика.

Для британця цей успіх може стати початком нового етапу кар’єри.

Вордлі заслужив повагу фанатів

Попри поразку, Фабіо Вордлі отримав величезну підтримку від уболівальників.

Британець:

витримав страшне побиття;

не здавався до останнього;

демонстрував характер;

продовжував битися навіть із сильними ушкодженнями.

Саме тому багато фанатів уже назвали цей поєдинок одним із найвидовищніших у році.

Що далі для Дюбуа

Після повернення титулу Даніель Дюбуа знову опиняється серед головних зірок суперважкої ваги.

Тепер у медіа активно обговорюють:

можливий реванш із Усиком;

бій із Ф’юрі;

поєдинок проти Джошуа;

нові титульні захисти.

Висновок

Даніель Дюбуа пережив два нокдауни, але зумів переламати хід поєдинку та достроково переміг Фабіо Вордлі у кривавій чемпіонській битві в Манчестері.

Британець повернув собі титул WBO та голосно заявив про повернення у боротьбу за вершину супер важкого дивізіону.

