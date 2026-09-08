Для бахмутян створили інтерактивну онлайн-вікторину з фактами про місто: де спробувати

Онлайн-вікторина для бахмутян. Скриншот з гри

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Охочі можуть взяти участь в інтерактивній грі “Серце Бахмута” на знання історії та фактів про місто. Онлайн-вікторину підготувала молодіжна рада до 455 річниці Бахмута, яку відзначають у другу суботу вересня — цьогоріч це 12 число. Скільки людей вже зіграли та як спробувати самому — читайте далі.

Про це журналістам Вільного Радіо розповіла голова Молодіжної ради при Бахмутській міській раді Анна Павленко.

За її словами, концепція гри “Серце Бахмута” зʼявилася від суму за рідною домівкою та бажання зберегти памʼять про Бахмут у цифровому всесвіті, допоки його реальні вулиці міста знищені.

“Ми просто шукали живий, сучасний спосіб говорити про Бахмут. Гра стала для нас можливістю “оживити” спогади. Вона не тільки дає інформацію, а й дозволяє знову “пройтися” рідними куточками, побачити знайомі місця й відчути тепло домівки, де б ти зараз не був. Завдяки цьому історія Бахмута — це живі емоції, якими ми можемо поділитися”, — каже Павленко.

Наразі гравців можуть спробувати відповісти в онлайн-вікторині на запитання, які повʼязані з історією Бахмута, фактами про місто та його символікою. Кожна відповідь супроводжується поясненням. Також охочим пропонують перевірити свої навички в малюванні та залишити побажання — вони потраплять до підсумкового допису молодіжної ради.

“Очікуємо, що “Серце Бахмута” стане для людей справжнім містком додому. Хоч ми тільки-но запустилися, наша головна мета — дати кожному змогу знову відчути той самий тепло-знайомий зв’язок із містом і зберегти його образ у пам’яті попри руйнування. Сподіваємося, що завдяки грі ми будемо говорити про історію та пам’ять сьогодні, завтра та завжди. Маємо надію, що гра об’єднає бахмутян по всьому світу й дасть змогу іншим дізнатися про Бахмут через живі, особисті емоції та інтерактивний досвід”, — зазначила очільниця ради.

Вона уточнила, що до гри вже долучилося понад 300 людей. Спробувати самому можна за цим посиланням.

Нагадаємо, з нагоди Дня Бахмута місцеві посадовці запланували святкові заходи, які проводитимуть у різних куточках країни. Програма буде майже такою ж, як і торік — висадка алеї троянд, виставки та концерти. Не обійдеться також без відеовізитки очільника міста Олексія Реви.