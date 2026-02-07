Підтримайте Вільне Радіо
11 лютого у Києві представники Центру надання адміністративних послуг та відділу реєстрації Бахмутської міської ради проведуть виїзний прийом для переселенців із громади. Мешканці зможуть отримати адміністративні послуги та консультації.
Про це повідомляють на сайті Бахмутської міської військової адміністрації.
Під час прийому мешканці громади зможуть:
Прийом проведуть 11 лютого з 10:00 до 15:00 у Солом’янському районі Києва за адресою: провулок Машинобудівний, 28, кімната 204 (станція метро “Шулявська”).
Прийом відбуватиметься за попереднім записом. Записатися та отримати консультацію можна з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 16:00 за телефонами:
Також можна зареєструватися через електронні адреси [email protected] та [email protected].
Час прийому може змінюватися з урахуванням графіків відключення електроенергії.
Раніше ми розповідали, що понад 45 тисяч бахмутян залишаються без постійного помешкання. Проблему обговорили на дискусії в Києві.