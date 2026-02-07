Ілюстративне фото прийому громадян. Фото: Центр політико-правових реформ

11 лютого у Києві представники Центру надання адміністративних послуг та відділу реєстрації Бахмутської міської ради проведуть виїзний прийом для переселенців із громади. Мешканці зможуть отримати адміністративні послуги та консультації.

Про це повідомляють на сайті Бахмутської міської військової адміністрації.

Під час прийому мешканці громади зможуть:

зареєструвати або зняти з реєстрації місце проживання;

актуалізувати дані в реєстрі територіальної громади та внести зміни до інформації про себе;

отримати витяг з реєстру територіальної громади;

подати повідомлення про пошкоджене або знищене внаслідок бойових дій майно;

оформити відстрочку від мобілізації;

отримати відомості з Єдиного державного реєстру ветеранів війни;

подати повідомлення про використання терміналів Starlink;

записатися на “Скринінг здоров’я 40+”.

Прийом проведуть 11 лютого з 10:00 до 15:00 у Солом’янському районі Києва за адресою: провулок Машинобудівний, 28, кімната 204 (станція метро “Шулявська”).

Прийом відбуватиметься за попереднім записом. Записатися та отримати консультацію можна з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 16:00 за телефонами:

(099)667-92-06, (098)850-05-61 (ЦНАП),

(093)940-31-16, (068)851-50-89 (відділ реєстрації).

Також можна зареєструватися через електронні адреси [email protected] та [email protected].

Час прийому може змінюватися з урахуванням графіків відключення електроенергії.

Раніше ми розповідали, що понад 45 тисяч бахмутян залишаються без постійного помешкання. Проблему обговорили на дискусії в Києві.