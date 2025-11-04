Ілюстративне фото/depositphotos.com

Для дітей із Бахмутського району, чиї батьки загинули, зникли безвісти або повернулися з полону, запустили благодійну ініціативу “Помічники святого Миколая”. Кожен охочий може підготувати подарунок і надіслати його дитині. Акція триватиме до середини листопада. Як стати одним із добродіїв — дізнавайтесь у матеріалі.

Про благодійну ініціативу розповіла Вільному Радіо одна з її організаторок, представниця Українського товариства взаємодопомоги у Стамбулі Тетяна Фецан.

Цього року акцію “Стань Миколаєм для дитини” спрямували на дітей із Бахмутського району. Отримати подарунок зможуть діти загиблих або зниклих безвісти захисників та захисниць України, а також ті, чиї батьки повернулися з полону.

“Ми хочемо, щоб кожна дитина відчула, що про неї пам’ятають і турбуються навіть за тисячі кілометрів від дому”, — розповідає співорганізаторка.

До запуску ініціативи також долучилася переселенка з Соледара Наталія Тищук, яка раніше організовувала допомогу дітям із вразливих категорій населення та співпрацювала зі спілкою українців у Туреччині.

“Українці за кордоном — невіддільна частина України, вони завжди готові допомагати. Цього року ми обрали дітей із Бахмутського району та шукаємо помічників для відправлення подарунків по Україні”, — каже вона.

Акції виникла кілька років тому серед українців у Туреччині. Спершу це була невелика ініціатива для дітей діаспори, але після початку повномасштабної війни її розширили, щоб підтримати малечу в Україні.

“Після 2022 року наша акція стала набагато масштабнішою, адже потреби зросли неймовірно. Саме тоді ми почали співпрацю з пані Наталією Тищук і щороку організовуємо збір подарунків для дітей, які опинилися у складних обставинах через війну”, — каже Тетяна Фецан.

У телеграм-каналі організатори публікують короткі історії дітей та їхні побажання. Кожен охочий може обрати дитину, підготувати для неї подарунок і надіслати його за вказаною адресою.

“Ми завжди радимо додавати листівку — іноді вона для дитини означає навіть більше, ніж сам подарунок”, — розповідає жінка.

Найзворушливішими для організаторів залишаються дитячі листи до святого Миколая.

“Більшість просять не іграшки. Вони пишуть про Перемогу, про те, щоб тато повернувся додому, щоб мами не плакали. А якщо й просять щось матеріальне — це найпростіші речі: солодощі, книжку, конструктор. Діти залишаються дітьми — навіть серед війни”, — ділиться Тетяна Фецан.

Серед листів, які вже надійшли, є такі:

Дорогий помічнику Святого Миколая! Мене звати Денис. Цього року я старався добре вчитися, допомагав мамі та друзям. Дуже чекаю свята Миколая, бо воно чарівне! Передай, будь ласка, Святому Миколаю, що я мрію отримати конструктор LEGO. Обіцяю й далі бути чемним і слухняним! Дякую вам за добро і свято! Твій друг, Денис

Любий Святий Миколай прошу повернути мені батька

Доброго ранку Святий Миколай, мене звуть Софійка мені 6 років. Я навчаюсь у ліцеї в 1 класі. Мені дуже подобається вчитися, у мене з’явилося багато друзів. А ще я відвідую танці, мені дуже подобається танцювати. Моя мрія це не солодощі, не іграшки, а щоб мій тато повернувся, я дуже за ним сумую, та хочу щоб моя мама більше ніколи не плакала. Цемаю тебе мій Святий Миколай.

Вітаю, Святий Миколаю. Я Ілля, мені 12 років. Зараз я живу і навчаюсь в м. Чернівці. У вільний час займаюсь плаванням. Цього року я багато їздив на змагання, як в Україні, так і за кордон. На кожному змаганні займав призові міста, також виконав спортивні розряди. Якщо в тебе є можливість, святий Миколаю, то подаруй мені, будь ласка, трубку для плавання, лопатки для плавання. Також прошу у тебе миру для нашої України. Чекаю тебе в гості, буду вдячний за твої подарунки.

Збір подарунків триватиме до середини листопада. Потім усі пакунки відправлять в Україну, щоб 6 грудня, у День святого Миколая, вони потрапили до дітей.

“Для нас головне — щоб кожна дитина встигла отримати свій подарунок саме у цей день. Ми хочемо, щоб вони повірили: добро справді існує”, — говорить Тетяна.

Для участі в проєкті “Помічники Святого Миколая” відкрита реєстрація за посиланням.

Ініціативу започаткував відокремлений підрозділ “Територія жінок Донеччини” спільно з Українським товариством взаємодопомоги у Стамбулі.