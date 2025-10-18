Для фермерів Донеччини спростили вимоги для визнання господарства критично важливим. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Починаючи з середини жовтня 2025 року для фермерських господарств Донецької області спростили вимоги для визнання їх критично важливими підприємствами. Тепер необхідно відповідати лише двом критеріям, щоб мати змогу забронювати своїх працівників від мобілізації. Розповідаємо про критерії бронювання для фермерів та інших підприємств.

Про зміни у правилах бронювання повідомляє Департамент агропромислового розвитку та земельних відносин Донецької ОДА.

Зміни внесли 14 жовтня 2025 року до редакції критеріїв, за якими визначають підприємства, установи та організації, що мають важливе значення для забезпечення потреб громад Донецької області.

Відтепер фермерським господарствам Донецької області для отримання статусу критично важливого підприємства достатньо відповідати двом критеріям:

вести діяльність у сільському господарстві та мати відповідні КВЕДи;

площа сільськогосподарських угідь, які обробляє господарство, має становити від 20 гектарів.

Інші підприємства Донеччини мають відповідати таким вимогам, щоб їх визнали критично важливими:

загальна сума сплачених усіх податків та зборів за останні 12 місяців — не менше 0,7 млн грн;

щонайменше п’ять офіційно працевлаштованих працівників, які працюють протягом останнього кварталу;

дохід підприємства за останній рік — не менше 2,5 млн грн;

підприємство протягом останніх шести місяців має бути залучене до заходів із забезпечення обороноздатності держави.

Зазначимо, що статус критично важливого підприємства дає можливість його керівникам бронювати працівників від мобілізації на певний період.

Нагадаємо, у Донецькій області залишається 200 підприємств, установ та організацій, які визнали критичними і тому вони можуть бронювати своїх співробітників від мобілізації.