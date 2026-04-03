Для мешканців Торецької громади 8 квітня проведуть юридичні консультації в онлайн-форматі

Ілюстративне фото: Вільне радіо

У середу, 8 квітня, благодійна організація “Право на захист” проведе безкоштовні консультації із правових питань для жителів Торецької громади. Зустріч пройде у форматі відеозв’язку та триватиме три години.

Про це повідомили у пресслужбі Торецької міської військової адміністрації.

На заході благодійники розкриють кілька напрямів правової допомоги: юристи консультуватимуть щодо реєстрації права власності на житло та відновлення втрачених документів, компенсацій за втрату житла в рамках програми “єВідновлення” та Міжнародного реєстру збитків.

Окрім цього, жителів громади також консультуватимуть з питань пенсійного забезпечення. Йдеться, зокрема, про проходження ідентифікації та оскарження відмов від ПФУ.

Крім того, учасники можуть поставити індивідуальні правові запитання, уточнюють у пресслужбі Торецької міської військової адміністрації.

Зустріч почнеться о 10:00 на платформі Zoom за посиланням.

Нагадаємо, 8 квітня 2026 року до Харкова приїдуть фахівці Пенсійного фонду Донецької області. Прийом відбудеться з 10:00 до 12:00 у хабі підтримки для бахмутян за адресою: вул. М. Йогансена, 9. Журналісти Вільного Радіо розповіли, з якими питаннями можна звертатися.