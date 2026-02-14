Для школярів пообіцяли з вересня 2026 року безкоштовне харчування незалежно від класу

Шкільна їдальня. Ілюстративне фото: Івано-Франківська МВА

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Усім учням від 1 до 11 класів пообіцяли безкоштовне харчування з вересня 2026 року. На ці потреби в бюджеті країни заклали понад 14 млрд грн. За ці гроші не лише оплатять їжу, а й планують модернізувати шкільні їдальні.



Про плани розповіла прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

“Учні 1–11 класів з вересня отримуватимуть безкоштовне харчування по всій країні. На цю програму в державному бюджеті закладено 14,4 млрд грн. Окремо передбачене фінансування на модернізацію шкільних харчоблоків, щоб діти отримували не лише безкоштовне, а й якісне харчування. Очікуємо від ОВА та органів місцевого самоврядування налагодження процесів організації гарячих обідів із залученням місцевого бізнесу”, — написала Юлія Свириденко.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський доручав забезпечити безкоштовним харчування усіх школярів ще у листопаді 2024 року. Втім, у 2025 році та початку 2026-го безоплатно годують лише учнів початкових класів.