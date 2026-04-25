Для ветеранів з умовним терміном немає програм повернення до суспільства, — Центр пробації

Українські військові. Ілюстративне фото: Вільне радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Для ветеранів і ветеранок, яких засудили до умовного терміну, в Україні досі немає окремих державних програм ресоціалізації. Програму розробляли, однак так і не затвердили.

Про це Вільному Радіо повідомили у Центрі пробації.

Зараз для них доступні лише пробаційні програми для корекції соціальної поведінки, затверджені Міністерством юстиції:

“Зміна прокримінального мислення”;

“Попередження вживання психоактивних речовин”;

“Подолання агресивної поведінки”;

“Формування життєвих навичок”;

“Подолання домашнього насильства”.

Вони фінансуються з держбюджету.

Раніше Мінветеранів повідомляло про розробку програм ресоціалізації для ветеранів, які відбувають покарання без позбавлення волі. Вони мають базуватися на індивідуальному підході, із врахуванням бойового досвіду, психологічного стану, соціального контексту та медичних потреб ветеранів і ветеранок.

Адже крім обставин, з якими стикаються цивільні засуджені, ветерани також мають вплив бойових дій.

Нагадаємо, психотерапевт, військовий психолог та ветеран Олексій Карачинський розповів в інтерв’ю Вільному Радіо, чому військовим буває складно заново звикнути до цивільного життя і як їх підтримати.