Допомога. Ілюстративне фото: Безоплатна правнича допомога

На платформі “Дія.Освіта” стартував новий освітній серіал “RECOVERY. Сексуальне життя: реабілітація після травми або поранення”. Безкоштовний онлайн-курс покликаний допомогти ветеранам, військовослужбовцям, їхнім партнерам та фахівцям, які супроводжують процес відновлення після поранень.

Про це повідомили на платформі Дія.Освіта.

У курсі порушують тему сексуального здоров’я та повернення до інтимного життя після травм і поранень. Автори наголошують, що реабілітація людини після війни охоплює не лише фізичне відновлення, а й психологічний стан, стосунки та якість життя загалом.

Освітній серіал стане корисним для партнерів ветеранів і військових, а також фізичних терапевтів, лікарів фізичної та реабілітаційної медицини, ерготерапевтів, психологів, психотерапевтів, медичних сестер і соціальних працівників.

Програма висвітлює тему коректної комунікації про сексуальність, алгоритми підтримки пацієнтів, психологічні аспекти прийняття власного тіла після травм, а також практичні рішення й допоміжні засоби, які можуть стати у пригоді під час реабілітації.

Серіал складається з 12 коротких епізодів тривалістю до 15 хвилин кожен. До створення курсу долучилися українські та міжнародні фахівці у сфері сексології, психології та реабілітації.

Пройти навчання можна безкоштовно на платформі “Дія.Освіта” за посиланням.