Підтримати
RU
Підтримати

Для ВПО з Мирнограда влаштують особистий прийом з владою у Павлограді 27 травня: як долучитися

Богдан Комаровський
Читати російською

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо

Підтримати

Влада Мирнограда анонсувала особистий прийом для вихідців громади, які евакуювалися до Павлограда. Охочі зможуть отримати відповіді на свої питання вже у найближчу середу, 27 травня. Куди звертатися — розповідаємо далі.

Про це повідомили у Мирноградській МВА.

У найближчу середу, 27 травня 2026 року, влада Мирнограда  спілкуватиметься з вихідцями громади. Отримати відповіді на свої питання можна буде упродовж трьох годин — з 9 по 12:00. Особисту зустріч влаштують у Павлограді на Дніпропетровщині.

Долучитися можна за звичною адресою: вул.Дніпровська 125/2.

Прийом, ймовірно, відбудеться за участі голови військової адміністрації Юрія Третяка. Раніше Вільному Радіо розповідали у відомстві, якщо очільника громади не буде — призначать іншого уповноваженого.

Охочих закликають долучитися до обговорення питань, які їх турбують, зокрема щодо:

  • стану розгляду заяв на проведення дистанційного обстеження;
  • строків отримання сертифіката на придбання нового житла;
  • отримання гуманітарної допомоги;
  • підтвердження факту руйнування будинку.
Нагадаємо, влада Мирнограда почала приймати заявки на підтримку для вихідців громади у скруті. Її виплачуватимуть один раз на рік — конкретну суму допомоги розраховуватимуть окремо.
Завантажити ще...