Протягом наступного тижня влада Новогродівської громади влаштує п’ять зустрічей для її жителів. Усі консультації та прийоми — у форматі онлайн. Розповідаємо, коли і як можна долучитися до прийомів.
Про зустрічі та їхній графік повідомили в Новогродівській міській раді.
22 вересня 2025 року проведуть онлайн-прийом з начальником Новогродівської міської військової адміністрації Костянтином Дроботом та керівним склад апарату міської ради. Захід запланували на 10:00, він триватиме годину. Щоб долучитися, треба перейти за посиланням.
Крім цього, посадовці організують низку онлайн-консультацій. Вони також почнуться о 10:00:
Усі онлайн-консультації триватимуть не довше години.
