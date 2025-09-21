Онлайн-прийоми та консультації для жителів Новогродівської громади. Ілюстративне фото: Depositphotos

Протягом наступного тижня влада Новогродівської громади влаштує п’ять зустрічей для її жителів. Усі консультації та прийоми — у форматі онлайн. Розповідаємо, коли і як можна долучитися до прийомів.

Про зустрічі та їхній графік повідомили в Новогродівській міській раді.

22 вересня 2025 року проведуть онлайн-прийом з начальником Новогродівської міської військової адміністрації Костянтином Дроботом та керівним склад апарату міської ради. Захід запланували на 10:00, він триватиме годину. Щоб долучитися, треба перейти за посиланням.

Крім цього, посадовці організують низку онлайн-консультацій. Вони також почнуться о 10:00:

23 вересня, у вівторок консультацію проведе начальниця відділу центру надання адміністративних послуг Новогродівської міської ради Тетяна Гарбіш;

24 вересня, у середу на громадян чекатимуть державні реєстратори Інна Федорова та Людмила Маліна;

25 вересня, у четвер консультуватиме начальниця служби у справах дітей Новогродівської міської ради Інна Шкуматова;

26 вересня, у п’ятницю за посиланням відбудеться консультація начальниці відділу культури, молоді та спорту Новогродівської міської ради Наталії Безручко.

Усі онлайн-консультації триватимуть не довше години.

Нагадаємо, бахмутяни можуть звернутися до місцевого ЦНАПу, аби зареєструвати місце проживання на території громади. Послугою, зокрема, можна скористатися для дитини до 14 років.