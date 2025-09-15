Суд. Ілюстративне фото: Pexels

Покровський районний суд міста Кривого Рогу 10 вересня засудив уродженця Часового Яру до п’яти років позбавлення волі за неодноразові випадки крадіжки, порушення права на недоторканість житла, незаконне зберігання наркотиків та викрадення транспортного засобу. Більшу частину правопорушень фігурант вчинив ще до 18 років: зокрема вкрав бронзовий дзвін із церкви, скутер з вулиці та неодноразово проникав до чужих дворів, аби виносити звідти лом.

Відповідний вирок журналісти Вільного Радіо знайшли в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Згідно з матеріалами справи, 17 липня 2020 року близько о 21:00 фігурант та його спільник проникли через отвір під огорожею до Свято-Миколаївського храму УПЦ (МП) в Часовому Ярі. Далі зловмисники піднялися до дзвіниці та викрили два малі бронзові дзвони, кожен з яких важить по 16 кілограмів. Матеріальну шкоду для громади експерти оцінили у 2517,44 грн.

25 січня 2021 року близько о 00:30 засуджений разом з іншою людиною заліз у двір приватного будинку та вкрав чотири фрагменти металевих труб та металеву драбину. Загальна вага цих предметів — 62 кілограми. Власник поніс матеріальну шкоду на суму 466,86 грн.

Вже через два дні, 27 січня 2021-го, фігурант проник до іншого двору: він переліз через паркан, проник на подвір’я, відігнув петлю на вхідних дверях та зайшов до будинку. Там виявив пральну машину “Донбас”, чотири алюмінієві каструлі, п’ять кришок, миску та два друшляки. Хлопець вирушив до себе додому та повернувся через 15 хвилин з візком, завантажив туди перелічене майно та вивіз його. Загальна вартість — 1215 гривень.

4 серпня 2021 року засуджений (він досі був неповнолітнім) вкрав чужий скутер “NAVIGATOR” вартістю 6840 гривень: хлопець покотив його з місця злочину.

Через чотири дні, 8 серпня, фігурант справи разом з іншою людиною вкрали три акумулятори з магазину, відволікаючи продавця. Матеріальна шкода — 3871 грн.

25 жовтня 2021 року вдень засуджений (неповнолітній) та інша людина прийшли до господарської споруди поблизу вулиці Центральної в Часовому Ярі. Вони вкрали з подвір’я алюмінієвий бідон на 40 літрів, а пізніше зайшли до споруди через незачинені двері та викрали ще один бідон на 40 літрів і візок. Їхня вартість — 1100 гривень.

Близько через два тижні, 9 листопада, фігурант справи вирішив пограбувати ще одне домоволодіння та попросив про допомогу іншу людину (обидва ще не мали 18 років). Вони проникли в чужий двір через відчинену хвіртку та вкрали два металеві ящики вагою в 64 кілограми (ціна — 467,2 грн). Потім вони зайшли до сараю, зняли дві металеві плити та два колосники з печі та також їх вкрали (вага — 52,2 кг, ціна — 381,06 грн).

10 листопада 2021 року вдень фігурант справи разом зі спільником обікрав ще одне домоволодіння. Вони разом проникли на подвір’я: хлопець відігнув дріт на дверях гаража й виніс звідти п’ять металевих кутків та чотири труби. Власнику завдали шкоду на 762,12 гривні.

Вже наступного дня, 11 листопада 2021 року, неповнолітній обвинувачений утретє навідався до цього ж подвір’я. Він демонтував стіну погребу, а разом зі спільником витягнув звідти шість металевих швелерів. Після цього хлопець заліз на горище літньої кухні та вкрав дві металеві труби, а згодом проник усередину приміщення й виніс електричну духову піч. Загальна шкода для власника домогосподарства (до нього фігурант навідувався кілька разів) склала 3852,52 грн. Це був останній інцидент, викладений у справі, де засуджений фігурує як неповнолітній. Після 11 листопада 2021-го йому виповнилося 18.

Наступний епізод за участю засудженого відбувся на початку жовтня 2023 року. Тоді він, проходячи по вулиці Шевченка в Часовому Ярі, помітив на пустирі дикорослі кущі конопель і вирішив зібрати їх для власного вживання. Він зірвав гілки та верхівкові частини рослин, висушив їх вдома та зберігав у паперовому згортку, аби вжити пізніше.

17 жовтня фігуранта у Часовому Ярі зупинили поліцейські, аби перевірити документи. У нього в кишені виявили канабіс, тому правоохоронці розпочали кримінальне провадження за незаконне зберігання наркотиків.

10 листопада 2023 року фігурант справи зайшов у гості до знайомого, де побачив мобільний телефон. Через кілька годин засуджений повернувся до будинку та вкрав його, завдавши власникові шкоди на 2454 гривні.

Від 29 листопада 2023 року хлопець перебуває під вартою. На суді він повністю визнав свою провину та пояснив обставини своїх правопорушень. Він попросив не карати його суворо, адже був неповнолітнім та не розумів наслідків своїх дій.

Суд визнав його винним за ч. 1. ст. 162 (незаконне проникнення до чужого житла), ч. 2 та 3 185 (крадіжка), ч. 2 ст. 289 (викрадення транспортного засобу) та ч. 1 ст. 309 (незаконне придбання, виготовлення та зберігання наркотичних засобів без мети збуту) ККУ.

Остаточне покарання за сукупністю правопорушень — п’ять років позбавлення волі (термін рахують від 29 листопада 2023 року).

Додатково суд задовольнив частково цивільний позов від релігійної організації “Релігійна православна громада “Святителя Миколая Чудотворця парафія Горлівської єпархії Української православної церкви міста Часів Яр Бахмутського району Донецької області”, у якої у 2020 році фігурант зі співучасником вкрав два дзвони. З засудженого стягнуть 8800 гривень матеріальної шкоди (половину від суми, яку вимагала громада), адже він крав дзвони не один.

Додатково фігурант повинен буде сплатити за експертизи 3878 гривень 10 копійок.

Протягом 30 днів після 10 вересня засуджений може звернутися з апеляцією, аби оскаржити вирок. Далі він набуде законної сили.

