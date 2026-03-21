Мешканці громади, які мають статус ветеранів війни, членів сімей загиблих захисників або постраждали від нацистських переслідувань, можуть отримати компенсацію за відпочинок у санаторіях. З місцевого бюджету на одну людину виділяють до 30 тисяч гривень. Поїхати можна у будь-який заклад України на термін до 21 дня.

Про це повідомляють на сайті Удачненської селищної ради.

Хто може скористатися програмою

Право на відшкодування мають зареєстровані у громаді мешканці, які належать до таких категорій:

люди з інвалідністю внаслідок війни;

учасники бойових дій;

члени сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України;

учасники війни та інші люди, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни”;

жертви нацистських переслідувань та люди з особливими заслугами перед Батьківщиною, зазначені у статтях 6-1-6-4 відповідного закону.

Умови програми

Оздоровлення оплачують за тристороннім договором між санаторієм, заявником і селищною радою.

максимальна сума компенсації — до 30 тисяч гривень;

тривалість лікування — 18–21 день;

лікування можливе в будь-якому закладі України за медичними показаннями.

Які документи потрібні

Для отримання путівки необхідно подати заяву до Удачненської селищної ради та додати:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

ідентифікаційний код (РНОКПП);

медичну довідку за формою №070/о;

документ, що підтверджує статус;

для людей з інвалідністю — витяг з рішення експертної команди або копію довідки МСЕК.

Для підтвердження статусу також може використовуватися інформація з Єдиного державного реєстру ветеранів війни або застосунку “Дія”.

За консультацією щодо оформлення документів і черговості звертайтеся до відділу соціального захисту населення Удачненської селищної ради за номерами:

(050)262-61-85,

(050)864-97-04.

Раніше ми розповідали, що у 2026 році бюджет Удачненської громади скоротився майже вдвічі порівняно з минулим роком. Це пов’язано зі зменшенням податкових надходжень через війну та зупинку роботи частини підприємств.