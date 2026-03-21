До 30 тис. грн на санаторій: в Удачненській громаді діє програма оздоровлення для пільговиків. Як подати документи

Вікторія Гола
Мешканці громади, які мають статус ветеранів війни, членів сімей загиблих захисників або постраждали від нацистських переслідувань, можуть отримати компенсацію за відпочинок у санаторіях. З місцевого бюджету на одну людину виділяють до 30 тисяч гривень. Поїхати можна у будь-який заклад України на термін до 21 дня.

Про це повідомляють на сайті Удачненської селищної ради.

Хто може скористатися програмою

Право на відшкодування мають зареєстровані у громаді мешканці, які належать до таких категорій:

  • люди з інвалідністю внаслідок війни;
  • учасники бойових дій;
  • члени сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України;
  • учасники війни та інші люди, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни”;
  • жертви нацистських переслідувань та люди з особливими заслугами перед Батьківщиною, зазначені у статтях 6-1-6-4 відповідного закону. 

Умови програми

Оздоровлення оплачують за тристороннім договором між санаторієм, заявником і селищною радою.

  • максимальна сума компенсації — до 30 тисяч гривень;
  • тривалість лікування — 18–21 день;
  • лікування можливе в будь-якому закладі України за медичними показаннями.

Які документи потрібні

Для отримання путівки необхідно подати заяву до Удачненської селищної ради та додати:

  • паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
  • ідентифікаційний код (РНОКПП);
  • медичну довідку за формою №070/о;
  • документ, що підтверджує статус;
  • для людей з інвалідністю — витяг з рішення експертної команди або копію довідки МСЕК.

Для підтвердження статусу також може використовуватися інформація з Єдиного державного реєстру ветеранів війни або застосунку “Дія”.

За консультацією щодо оформлення документів і черговості звертайтеся до відділу соціального захисту населення Удачненської селищної ради за номерами:

  •  (050)262-61-85,
  •  (050)864-97-04.

Раніше ми розповідали, що у 2026 році бюджет Удачненської громади скоротився майже вдвічі порівняно з минулим роком. Це пов’язано зі зменшенням податкових надходжень через війну та зупинку роботи частини підприємств.

