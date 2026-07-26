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Заклади освіти, педагоги та учні можуть долучитися до дистанційної виставки фотоколажів “Прапор свій здіймаємо гордо!”. Захід приурочили до Дня Державного Прапора України. Роботи прийматимуть до 17 серпня, а підсумки оприлюднять наприкінці місяця.
Про проведення виставки повідомили в комунальному закладі “Донецький Палац молоді “Юність”.
Виставка покликана популяризувати державну символіку, українську історію та національну ідентичність серед дітей і молоді.
До участі запрошують педагогів і учнів закладів загальної середньої, позашкільної, професійної, фахової передвищої та вищої освіти.
Виставка проходитиме дистанційно з 12 до 21 серпня 2026 року. Для участі потрібно до 17 серпня надіслати заявку встановленого зразка та саму роботу із позначкою “Фотоколаж” на електронну адресу [email protected]. Для кожного учасника подається окрема заявка.
Також організатори просять розмістити фотоколаж у Facebook із хештегом #ПРАПОРСВІЙЗДІЙМАЄМОГОРДО2026.
За умовами виставки фотоколаж має складатися з 1–5 авторських світлин, об’єднаних спільною ідеєю та почуттям гордості за рідну країну. Це можуть бути сімейні фотографії, селфі, світлини з друзями чи колегами, кадри з українським прапором або мальовничими куточками України.
Робота повинна бути у форматі JPEG (JPG), без водяних знаків, рекламних написів чи штучних фільтрів. У правому верхньому куті необхідно вказати ім’я та прізвище учасника, а також повну назву закладу освіти.
Від одного учасника приймають лише один фотоколаж. Роботи, які вже брали участь у конкурсах або створені із використанням штучного інтелекту, до виставки не допустять.
Оцінювання журі не передбачене. Усі роботи, що відповідатимуть вимогам, покажуть у підсумковому відеоролику “Прапор свій здіймаємо гордо!”, а кожен учасник отримає електронний диплом. Підсумковий ролик і дипломи оприлюднять на сторінці Донецького Палацу молоді “Юність” у фейсбуці.