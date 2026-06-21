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На Донеччині проведуть обласну творчу виставку до Дня Конституції України. Учасникам пропонують створити авторські роботи, присвячені державним або народним символам України.

Про це повідомили в Донецькій облдержадміністрації.

Виставку організовує Донецька обласна бібліотека для дітей з нагоди державного свята, яке щороку відзначають 28 червня. Організатори пропонують дітям і підліткам через творчість розповісти про свою любов до України та її символів.

Для участі можна створити роботу в будь-якій техніці — намалювати малюнок, зробити аплікацію чи виріб із бісеру, тканини, паперу або природних матеріалів.

У своїх роботах учасники можуть зобразити як державні символи України — синьо-жовтий прапор і тризуб, так і народні символи, зокрема калину, соняхи, вишиванку, лелеку, бандуру та інші образи, які асоціюються з українською культурою та традиціями.

Фотографії готових робіт прийматимуть з 22 по 26 червня включно на електронну адресу [email protected].

Якщо в одному листі надсилають роботи кількох учасників, кожне фото потрібно підписати та додати окремий перелік авторів. Це допоможе правильно оформити електронні сертифікати, які отримають усі учасники виставки.

Побачити творчі роботи можна буде на Facebook-сторінці Донецької обласної бібліотеки для дітей. Їх публікуватимуть з 26 по 29 червня.