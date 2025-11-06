Реєстр збитків. Ілюстративний колаж: Вільне Радіо

Реєстр збитків для України офіційно запустив нову категорію заяв — A3.3 “Втрата житла або місця проживання”. Це черговий етап у фіксації завданої шкоди внаслідок агресії Росії.

Про це повідомили на сайті Реєстру збитків для України.

Там розповіли, що ця категорія призначена для людей, які втратили житло або місце проживання (яке є їх домом) на території України від 24 лютого 2022-го.

Тобто, пояснюють фахівці, йдеться не лише про зруйновану нерухомість. Заяви можна подавати у ситуаціях, коли людина втратила можливість жити у своєму домі через окупацію, обстріли або вимушений виїзд.

Необхідні докази в цій категорії можуть надати як власники чи орендарі, так і ті, хто проживав у домівках родичів та знайомих. Зробити це потрібно через вебпортал “Дії”.

Раніше журналісти Вільного Радіо публікували окремий матеріал про те, як працює Реєстр збитків, з якими викликами стикається його команда та які категорії планують відкрити найближчим часом.

Тоді експерти пояснили, що головна мета ініціативи — зібрати максимально повні та достовірні дані про руйнування, втрати майна, порушення прав і свободу пересування українців. На основі цієї бази у майбутньому працюватимуть механізми виплат компенсацій постраждалим.

Нагадаємо, запущений Реєстр збитків, завданих повномасштабною війною Росії проти України, може досягти показників у 6-8 мільйонів заяв. За словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини, це зробить Реєстр одним із найбільших компенсаційних механізмів у світі.